REDACCIÓN ELONCE
La exhibición se desarrolló en el club Echagüe, con participantes de distintas edades y una propuesta inspirada en los videojuegos. Fernando Llanes, uno de los directores del CeGiPa, destacó el acompañamiento de las familias y la formación a través del deporte.
La muestra anual del Centro Gimnástico Paraná (CeGiPa) reunió a unos 300 deportistas este sábado en las instalaciones del club Echagüe. Con las tribunas colmadas de familiares, los participantes compartieron una jornada de exhibiciones, coreografías y destrezas que reflejaron el trabajo realizado durante el año.
Fernando Llanes, uno de los directores del CeGiPa, destacó la convocatoria y el entusiasmo de los protagonistas. "Hay aproximadamente 300 gimnastas participando hoy, de distintas edades, desde tres hasta más de 20 años", explicó a Elonce.
La exhibición tuvo como temática central los videojuegos e incluyó presentaciones de grupos de iniciación, preequipo, competencia y parkour, además de la participación de exgimnastas. Uno de los momentos más emotivos fue el despliegue de una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas".
Una celebración del deporte y la formación
Llanes recordó que comenzaron a desarrollar la actividad en 1990 en el club Echagüe y que, en 1998, se instalaron en el Club Ciclista. Hace tres años regresaron a Echagüe y actualmente trabajan en ambas instituciones. "Funcionamos en dos hermosas casas que nos reciben con muchos papás, mucha gente que nos apoya", expresó.
Una gimnasta de 21 años, que comenzó a practicar la disciplina a los cinco, destacó a Elonce el significado de la exhibición. "Las muestras siempre son el cierre de año, de todo lo que se vive, de todo lo que se aprende. Es una de las partes más esperadas del año", manifestó.
Respecto de las inscripciones para 2027, Llanes explicó que permanecerán abiertas hasta diciembre para quienes ya integran el centro y posteriormente se habilitarán para el público general. Asimismo, resaltó el sentido de la jornada, que contempló un cierre con bailes y la participación de las familias: "La vivimos como una fiesta realmente, donde disfrutamos todo este deporte, el crecimiento de cada niño, el desarrollo".