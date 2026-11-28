Palmeiras venció a Estudiantes y es campeón de la Libertadores.

Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata este sábado en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El paraguayo Ramón Sosa convirtió el único gol del encuentro, que le permitió al conjunto brasileño conquistar por cuarta vez en su historia el máximo trofeo continental.

El equipo dirigido por Alexander Medina, que contó con el entrerriano Gastón Benedetti entre los titulares, buscó el empate hasta los últimos minutos, pero no logró superar la resistencia del arquero Carlos Miguel, una de las figuras de la definición.

El Pincha no pudo alcanzar su quinta Copa Libertadores ni repetir la histórica consagración de 1968 ante el mismo rival y en el mismo escenario. Una multitud de simpatizantes argentinos acompañó al conjunto platense en la capital uruguaya.

Un primer tiempo marcado por la fricción

La final comenzó con Palmeiras como protagonista desde la posesión de la pelota, mientras que Estudiantes apostó por un planteo defensivo y las salidas rápidas. Las constantes infracciones interrumpieron el desarrollo del encuentro y dificultaron la generación de situaciones de peligro.

Guido Carrillo y Ezequiel Piovi protagonizaron las primeras aproximaciones del equipo argentino, aunque sin demasiadas complicaciones para el arquero brasileño. La tensión también se trasladó a los futbolistas, con varios cruces que derivaron en seis amonestaciones durante la etapa inicial.

La oportunidad más clara llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Lucas Evangelista realizó una destacada maniobra individual y lanzó un centro rasante que, tras desviarse en Marcos Rojo, impactó contra el poste. Fernando Muslera reaccionó para controlar el rebote y mantener la igualdad.

(Infobae)

Ramón Sosa convirtió el gol del campeonato

A los siete minutos del complemento, Palmeiras encontró la ventaja. Arthur Gabriel envió un centro desde el costado, Jhon Arias desvió la pelota de cabeza y Ramón Sosa apareció en soledad dentro del área para establecer el 1-0.

🟢 ¡GOL DE PALMEIRAS! Sosa convierte el primero para el Verdão 📺 Palmeiras 0-0 Estudiantes | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv https://t.co/VAqVxnVE4D — telefe (@telefe) November 28, 2026

La desventaja modificó el desarrollo del encuentro. Alexander Medina dispuso los ingresos de Eric Meza y Edwuin Cetré en reemplazo de Eros Mancuso y Gastón Benedetti, respectivamente. Estudiantes adelantó sus líneas y comenzó a generar peligro sobre el arco rival.

Guido Carrillo estuvo cerca de igualar con una chilena que Carlos Miguel logró contener. Mientras el conjunto brasileño retrocedía para defender el resultado, Abel Ferreira les transmitió una indicación a sus dirigidos: "No marquen falta cerca del área".

Estudiantes buscó el empate hasta el último minuto

Cetré tuvo una de las oportunidades más claras del Pincha con un potente cabezazo que encontró una notable respuesta del arquero brasileño. Posteriormente, Tomás Palacios capturó un rebote en el borde del área y sacó un remate que impactó en el costado de la red.

Con los ingresos de Joaquín Correa y Fabricio Pérez, Estudiantes intensificó la presión durante los últimos minutos. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela adicionó ocho minutos, pero el conjunto argentino no consiguió llevar la definición al tiempo suplementario.

🔴 ¡Estudiantes busca el empate por todos lados en el final! 📺 Palmeiras 1-0 Estudiantes | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv https://t.co/hBjRfN2LC5 — telefe (@telefe) November 28, 2026

Fernando Muslera evitó el segundo gol de Palmeiras al imponerse ante Andreas Pereira durante un contraataque. Sin embargo, el pitazo final confirmó la victoria brasileña y desató los festejos del Verdao en Montevideo.

Palmeiras conquistó su cuarta Copa Libertadores

Con esta victoria, Palmeiras sumó su cuarta estrella continental y obtuvo la clasificación a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029.

El entrenador portugués Abel Ferreira consiguió su tercera Copa Libertadores al frente del conjunto brasileño, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos de la historia del certamen sudamericano.

Para Estudiantes, la derrota significó el cierre de una campaña que lo llevó nuevamente a disputar una final continental después de 17 años. Miles de hinchas albirrojos, muchos de los cuales viajaron a Uruguay a través del puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos, acompañaron al equipo en su regreso a una definición de la Libertadores.