Una investigación por el robo de camionetas Toyota derivó en el procesamiento de seis hombres, luego de que la Justicia descubriera que uno de los sospechosos había consultado a la inteligencia artificial cómo sustraer una Hilux. Tres de los imputados quedaron con prisión preventiva, mientras que los restantes continuarán el proceso en libertad.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la organización delictiva habría operado desde septiembre de 2025 en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, donde sustraía vehículos estacionados en la vía pública para posteriormente comercializarlos o desarmarlos y vender sus autopartes.

La investigación estuvo a cargo del fiscal José María Campagnoli, con intervención del auxiliar fiscal Facundo Vidal. Las pruebas reunidas derivaron en una resolución de la jueza María Fabiana Galletti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 37, dictada el pasado 13 de noviembre.

(Agencia NA)

Las consultas a la inteligencia artificial que revelaron la investigación

Uno de los elementos centrales de la causa surgió del teléfono celular de un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales J.E.O., quien había sido detenido cuando intentaba sustraer la computadora electrónica de una Toyota SW4 que permanecía bajo custodia policial.

La camioneta había sido recuperada horas antes, luego de que sus ocupantes la abandonaran tras chocar contra el alambrado de las vías del ferrocarril Belgrano Norte. El sospechoso fue sorprendido cuando intentaba llevarse un componente electrónico del vehículo y los efectivos secuestraron su teléfono.

El análisis forense del dispositivo reveló que el hombre había realizado reiteradas consultas a Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial integrada en WhatsApp, entre ellas “cómo robo una Hilux”. Las comunicaciones almacenadas en el aparato también permitieron identificar a otros presuntos integrantes de la organización.

Cómo operaba la banda dedicada al robo de camionetas

A partir de las evidencias obtenidas, los investigadores vincularon al sospechoso con otros episodios delictivos. Por el intento de hurto de la computadora del vehículo, el hombre ya había sido condenado el 29 de mayo pasado a un año de prisión de ejecución condicional.

La investigación permitió establecer que la organización contaba con una distribución de funciones entre sus integrantes. Según el dictamen fiscal, algunos participaban directamente en las sustracciones, mientras que otros se encargaban de ocultar los vehículos, conseguir compradores o comercializar las autopartes.

Los investigadores atribuyeron a la banda cuatro hechos registrados entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. En todos los casos, los vehículos sustraídos fueron camionetas Toyota, particularmente dos unidades Hilux y otras dos del modelo SW4.

Seis procesados y tres con prisión preventiva

En los allanamientos realizados el pasado 2 de noviembre, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos de diagnóstico automotor y distintas autopartes que registraban pedidos de secuestro en la provincia de Buenos Aires.

Durante los procedimientos también encontraron un arma de fuego y una motocicleta Kawasaki que tenía colocada una patente correspondiente a otro rodado. Los elementos incautados fueron incorporados a la investigación judicial.

De los seis imputados, cinco fueron procesados por asociación ilícita, mientras que tres también quedaron acusados por distintos hechos de hurto agravado. La magistrada dispuso la prisión preventiva para los sospechosos identificados como J.E.O., de 33 años; D.H.R., de 25; y L.O.A., de 43. Los otros tres involucrados continuarán sometidos al proceso judicial en libertad.