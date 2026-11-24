Una investigación por maniobras peligrosas en los médanos de Pinamar derivó en el secuestro de una camioneta RAM rosa y en una controversia sobre la situación de su presunta conductora. Mientras la información policial difundida señaló que Lara Magalí Rapallo había sido detenida, la influencer lo negó públicamente.

La intervención comenzó a partir de un video registrado en el sector conocido como “La Olla”. En las imágenes se observa al vehículo circulando sobre la arena con cuatro personas paradas en sus laterales exteriores.

Según publicó TN, los investigadores identificaron a Rapallo, de 20 años y domiciliada en Pilar, como la conductora. La joven respondió posteriormente mediante una historia de Instagram y rechazó haber estado arrestada.

La Policía localizó y secuestró la camioneta

La SubDDI de Villa Gesell y la Policía Comunal Primera de Pinamar realizaron las tareas para identificar el vehículo y determinar quién lo conducía. El procedimiento informado se concretó el domingo 22 de noviembre.

Los efectivos localizaron una Dodge RAM 1500 Laramie rosa en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo. Allí secuestraron la camioneta vinculada con las imágenes difundidas.

La causa fue caratulada como una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N.º 4 de Pinamar.

El descargo de la influencer

Tras conocerse la noticia, Rapallo negó haber sido detenida en Pinamar. “Gente, no estuve detenida, la foto es IA, obviamente, no tiene mis tatuajes”, escribió en sus redes sociales.

La streamer sostuvo que permanecía en un hotel y rechazó la versión sobre su arresto. Su referencia a la inteligencia artificial estuvo dirigida a la fotografía que circuló sobre la supuesta detención, no al video de las maniobras.

El descargo contradice la información policial publicada inicialmente. La investigación deberá establecer las responsabilidades por lo ocurrido, mientras que la joven mantiene su negativa sobre la detención informada.