El proyecto petrolero Sea Lion se encuentra ubicado en el área de las Islas Malvinas

El Gobierno del Reino Unido celebró este sábado el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó la solicitud argentina de medidas provisionales para suspender la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Mediante una declaración conjunta, las autoridades británicas reivindicaron su estrategia jurídica y reclamaron a la Argentina que respetara el supuesto derecho a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

El comunicado fue difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General británica, con las firmas del canciller Ed Miliband y la fiscal general Ellie Reeves, quien encabezó los alegatos orales del Reino Unido ante el organismo internacional con sede en Hamburgo, Alemania.

“Acogemos con satisfacción la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales”, expresaron los funcionarios, quienes calificaron la resolución como “una reivindicación de la sólida defensa y estrategia legal del Reino Unido”.

El reclamo británico a la Argentina por Malvinas

En la declaración oficial, Miliband y Reeves cuestionaron las acciones impulsadas por el Gobierno argentino para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion en aguas del Atlántico Sur.

“La Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Falkland (Malvinas) tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en ese intento”, sostuvieron las autoridades británicas.

Asimismo, reafirmaron la posición del Reino Unido respecto de la soberanía sobre el archipiélago, las áreas marítimas circundantes y los recursos naturales de la plataforma continental, cuya titularidad es objeto de disputa con la Argentina.

“Ahora pedimos a la Argentina que respete el derecho de los isleños a determinar su propio futuro y la instamos a poner fin a su presión económica más amplia contra las Islas Falkland (Malvinas)”, concluyeron.

Los fundamentos del fallo del Tribunal del Mar

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó este sábado, por 18 votos contra tres, la solicitud argentina de medidas provisionales destinadas a suspender las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los magistrados consideraron que los planteos argentinos requerían determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, una cuestión que excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En consecuencia, el organismo entendió que no se verificaban los requisitos de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral. Por ese motivo, tampoco avanzó en el análisis de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable planteados por la representación argentina.

Los compromisos asumidos por el Reino Unido

Pese al rechazo de las medidas provisionales, el Tribunal dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre:

-No iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027.

-No comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

-No otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

El organismo aclaró que su decisión no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral ni afecta el derecho de las partes a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia.

La disputa continuará ante un tribunal arbitral

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la constitución del tribunal arbitral, prevista entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

En esa instancia continuará el litigio iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre. La resolución conocida este sábado se limitó al pedido de medidas provisionales y no constituyó un pronunciamiento definitivo sobre la controversia.

El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, es impulsado por las compañías Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.