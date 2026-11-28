La vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente de Concordia, Francisco Azcué, participaron este sábado del acto por los nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan y descubrieron una placa en memoria del concordiense Fernando Mendoza.
La vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente de Concordia, Francisco Azcué, participaron este sábado del acto por los nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan y descubrieron una placa en memoria del concordiense Fernando Mendoza.
Durante el acto, que se realizó en la plaza 25 de Mayo, la vicegobernadora y presidente del Senado de Entre Ríos, Alicia Aluani, estuvo acompañada por Raquel Colombani y Juan Carlos Mendoza, padres del submarinista Fernando Ariel Mendoza.
La actividad se enmarcó en la Ley Nacional N° 27.758, que instituyó el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan, que se conmemora cada 15 de noviembre. El homenaje se realizó, además, en el día del cumpleaños de Fernando Mendoza.
La ceremonia comenzó con el izamiento de las banderas. La enseña nacional estuvo a cargo de Aluani, Azcué, Raquel Colombani y Juan Carlos Mendoza. La bandera de Entre Ríos la izaron la viceintendente María Magdalena Reta de Urquiza, la senadora departamental Gloria Cozzi y el jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, teniente coronel Jorge Andrés Camarino. La de Concordia estuvo a cargo de Gerardo Girard, suboficial primero de Infantería de Marina; Guillermo Pérez, veterano de guerra de Malvinas, y representantes de la Asociación Sanmartiniana y de Damas Patricias Argentinas. Luego se entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, interpretados por la Banda de Música del regimiento.
Al pie de la placa se colocaron 44 flores blancas, una por cada tripulante, en nombre de la Promoción 133 Escuela Naval Militar de la Armada Argentina, a la que pertenecía Mendoza. El padre Emmanuel Bonetta hizo una invocación religiosa y bendijo la placa, y el toque de silencio precedió a los discursos.
Memoria y legado
La vicegobernadora remarcó que el homenaje en Concordia tiene “un nombre propio: el de Fernando Ariel Mendoza”. Lo definió como “un hijo de esta ciudad que formó parte de aquella tripulación, entregó su vida en cumplimiento del deber y cuya huella permanece imborrable en la identidad y en el corazón de toda su comunidad”. También expresó que “lo recordamos no solo como héroe, sino también al hombre de familia que vive en el recuerdo de sus afectos”.
“Que el legado de estos tripulantes nos convoque a la unidad, al respeto por nuestras instituciones y al cuidado de nuestra historia”, reflexionó. Valoró además la entrega y la vocación de servicio de la tripulación como valores que deben transmitirse a las nuevas generaciones.
“En nombre del Gobierno de Entre Ríos, abrazo con sincero afecto a sus familias y reafirmo nuestro compromiso de que la memoria de nuestros héroes permanecerá siempre viva”, concluyó.
Por su parte, el intendente Francisco Azcué sostuvo que “hay acontecimientos en la historia de un país que marcan un antes y un después” y señaló que la tragedia del ARA San Juan es uno de ellos. Entre las enseñanzas que dejó, mencionó la resiliencia y destacó que también “nos enseña el valor de la solidaridad frente a la adversidad, la importancia de acompañar a quienes sufren”. En ese sentido, recordó que los argentinos atravesaron momentos muy difíciles y que muchas veces fue “la capacidad de acompañarnos, de levantarnos y de seguir construyendo juntos lo que nos permitió seguir adelante”. El jefe municipal subrayó que “ninguna comunidad puede construirse de espaldas a su historia”.
Al dirigirse a la familia Mendoza, Azcué le renovó su respeto y su acompañamiento, y reconoció que hay dolores que no se pueden explicar ni dimensionar desde afuera. Aun así, afirmó que la historia de Fernando, “su vocación de servicio y su compromiso con la patria son motivos de orgullo para ustedes y para todos los concordienses”.
Rita Locaso, familiar de Fernando, leyó en representación de la familia un mensaje de los padres. “Para nosotros, como padres, como familia, el 15 de noviembre nos recuerda un dolor que no se apaga, una ausencia que pesa en cada mesa familiar, y el 28 de noviembre nos devuelve la luz de su vida que sigue latiendo en el recuerdo de quienes lo amamos”, manifestó. “Estas fechas son un pacto de no olvidar”, dijo finalmente, antes de cerrar con un “presente” para los 44 héroes y para Fernando Mendoza.
Presencias
Participaron de la actividad la senadora provincial Gloria Cozzi; la viceintendente de Concordia, María Magdalena Reta de Urquiza; el jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, teniente coronel Jorge Andrés Camarino; funcionarios municipales; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; Veteranos de Guerra de Malvinas; instituciones patrióticas, religiosas, de servicio y educativas; familiares y amigos de los tripulantes del ARA San Juan; y vecinos de Concordia.