El canciller Pablo Quirno destacó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar reconoció la existencia de una disputa de soberanía por las Islas Malvinas, pese al pronunciamiento adverso para la Argentina en el conflicto por la explotación de recursos naturales. El funcionario ratificó que el Gobierno nacional continuará con las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas en defensa del reclamo argentino.

En declaraciones a Radio Rivadavia y según publicó Noticias Argentinas, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que “es la primera vez que el Reino Unido tiene que venir a defenderse al tribunal por el tema Malvinas” y consideró que el reconocimiento de la controversia territorial constituyó un logro para el país.

“El tribunal reconoció la disputa de soberanía por Malvinas, eso es un triunfo”, afirmó Quirno.

Nuevas sanciones por la explotación petrolera en Malvinas

El canciller confirmó que el Gobierno inició cinco procesos sancionatorios contra empresas vinculadas con actividades petroleras en el archipiélago, consideradas ilegales por la Argentina.

“Ayer iniciamos cinco procesos sancionatorios ante nuevas empresas que siguen con mecanismos ilegales para explotar petróleo en las Islas”, indicó y remarcó que “el objetivo central de Argentina es que se frene la explotación de recursos naturales de las Islas Malvinas”.

Asimismo, sostuvo que la cuestión de soberanía debe trascender las diferencias políticas internas. “Yo no creo que esta discusión tenga que dividir a los argentinos”, expresó y señaló que algunas empresas continuaron con la explotación petrolera pese a las sanciones aplicadas bajo la legislación vigente.

El canciller @pabloquirno dialogó con @guadavazquez en @Rivadavia630 tras la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Compartimos la entrevista completa en la que detalló el alcance del fallo. 🧵👇 📌 "Lo que significa la decisión de hoy es el reconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina ante un tribunal internacional que en este caso no es Naciones Unidas". 📌 "Esta decisión no significa el reconocimiento de derecho de soberanía a ninguna de las partes ni que se conviertan en legítimas las acciones británicas. Tampoco significa una decisión final: se trata de una decisión preliminar que no prejuzga ni la competencia del tribunal arbitral ni el fondo de la controversia". 📌 "Nuestra estrategia no empieza ni termina en Hamburgo, que es el lugar donde se constituyó el tribunal. Seguimos actuando en todos los frentes, usando todas nuestras herramientas políticas, diplomáticas, legales, económicas y regulatorias". 📌 "Pasar a la acción es defenderse de esta situación, porque quedarnos de brazos cruzados significa que del otro lado siguen avanzando. Vamos a continuar con firmeza y determinación hacia el arbitraje y vamos a utilizar todas las herramientas pacíficas que nos ofrece el derecho internacional". 📌 "Presentamos la Ley de Soberanía Nacional, que está en tratamiento en el Congreso, porque nos va a brindar mayor cantidad de herramientas para defender nuestros intereses. Cualquier demora en el tratamiento de la ley genera una traba al fortalecimiento de la defensa argentina, que obviamente entusiasma al gobierno británico. Tenemos que mostrar un frente unido y común en defensa de nuestros intereses". — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) November 28, 2026

Quirno calificó el pronunciamiento como “un paso histórico”

Posteriormente, a través de sus redes sociales, el titular de la Cancillería calificó la decisión del organismo internacional como “un paso histórico” y sostuvo que “el organismo reconoció ante el mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido intenta negar”.

Quirno aclaró que, según la posición argentina, la resolución no legitima la explotación de los recursos naturales ni pone fin al reclamo de soberanía. También señaló que el pronunciamiento no prejuzga sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia del Tribunal Arbitral.

En ese sentido, anticipó que el Ejecutivo impulsará sin demora la conformación de dicho tribunal, en el marco del arbitraje iniciado en septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El Gobierno pidió la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El canciller adelantó que la Argentina avanzará “en todos los frentes” mediante el fortalecimiento de las sanciones y la profundización de las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas relacionadas con las Islas Malvinas y los espacios marítimos.

Además, recordó que el presidente Javier Milei solicitó al Congreso la urgente sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa que, según explicó, permitirá ampliar las herramientas legales para defender los intereses argentinos.

Quirno ratificó la continuidad del reclamo nacional, al que definió como “una voluntad inquebrantable y un reclamo inclaudicable”, y reafirmó que, por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas, “ayer, hoy y siempre”.