La convocatoria fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. El Congreso sesionará del 1º al 31 de diciembre y tendrá once asuntos habilitados para su tratamiento.
El Gobierno nacional oficializó este sábado la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se desarrollarán entre el 1º y el 31 de diciembre. Entre los principales proyectos incluidos en el temario figuran el Presupuesto 2027 y la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La medida fue formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, cuyo anexo estableció los once asuntos que podrán ser abordados por ambas cámaras durante el último mes del año.
La agenda legislativa también contempla iniciativas vinculadas con las inversiones, los biocombustibles, la defensa de la soberanía nacional, el sistema financiero y el combate contra el juego ilegal.
Presupuesto 2027 y suspensión de las PASO
El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027 llegará a las sesiones extraordinarias tras haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. Su tratamiento continuará en el Senado.
Por otra parte, la iniciativa de Reforma Electoral Integral, que contempla la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027, fue aprobada por la Cámara alta y quedó pendiente de tratamiento en Diputados.
El temario también incorporó el denominado “Súper RIGI”, destinado a promover grandes inversiones en nuevas industrias. El expediente se encuentra en instancia de revisión en el Senado.
Biocombustibles y defensa de la soberanía nacional
Otro de los proyectos habilitados fue el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que cuenta con media sanción del Senado y deberá ser debatido en Diputados. La iniciativa quedó separada del Presupuesto para recibir un tratamiento legislativo independiente.
La convocatoria incluyó, además, el proyecto de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, cuyo expediente deberá ser analizado por la Cámara baja.
Asimismo, se incorporó la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento había quedado postergado durante el período de sesiones ordinarias.
En el Senado también podrán debatirse los proyectos de Combate contra el Juego Ilegal y la denominada Ley de Hojarasca.
Los nuevos proyectos que enviará el Ejecutivo
El anexo del decreto contempló dos iniciativas que todavía deberán ser remitidas al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Se trata de los proyectos de Fortalecimiento de la Alianza Estratégica República Argentina-Estados Unidos y de Competitividad Financiera.
Por último, la convocatoria habilitó al Senado a considerar los pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones, tanto aquellos que ya fueron remitidos como los que ingresen durante diciembre, indica la agencia NA.
Uno por uno: los temas de las sesiones extraordinarias
Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027.
Reforma Electoral Integral, que contempla la suspensión de las PASO.
Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en nuevas industrias (Súper RIGI).
Marco regulatorio para biocombustibles.
Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria.
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Combate contra el Juego Ilegal.
Ley de Hojarasca.
Fortalecimiento de la Alianza Estratégica República Argentina-Estados Unidos.
Competitividad Financiera.
Acuerdos del Senado para designaciones y promociones.