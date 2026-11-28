Dos hombres fueron hallados muertos a balazos dentro de un automóvil durante la madrugada de este sábado en el barrio Feria de la ciudad de La Paz. En el marco de la investigación por el doble crimen, se conoció la identidad de las víctimas.

Según confirmaron desde la Policía a Elonce, se trata de Adrián Esteban Olmedo, de 32 años, y Juan Gabriel Franco, de 24, quienes fueron encontrados sin vida en el interior de un Fiat 147, sobre calle Arenales, en inmediaciones del puente badén.

Los efectivos acudieron al lugar tras recibir un llamado telefónico que alertó sobre detonaciones de arma de fuego contra un vehículo.

Al arribar al sector, los uniformados constataron que ambos ocupantes del rodado se encontraban sin signos vitales y presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego.

En el lugar intervinieron el fiscal en turno, el médico forense, personal de Policía Científica y efectivos de distintas dependencias policiales, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la Comisaría Primera y la Jefatura Departamental La Paz.