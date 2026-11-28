Un joven de 18 años que cumplía prisión domiciliaria por homicidio simple fue detenido este viernes en Paraná, tras un procedimiento policial en el que secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y municiones. El operativo se realizó alrededor de las 18.40, en calle Procesión Náutica, en jurisdicción de la Comisaría 11.

Según informó la Policía, efectivos de Guardia Especial realizaban recorridas preventivas cuando observaron a un joven sentado en el ingreso de una vivienda. Al advertir la presencia de los uniformados, se levantó y dejó ver un elemento similar a un arma de fuego que llevaba en la cintura.

Los agentes le dieron la voz de alto, pero el muchacho emprendió la fuga. Tras una persecución a pie, fue interceptado en el patio del inmueble cuando intentaba escapar hacia un arroyo lindante.

Secuestraron cocaína, marihuana y dinero

Durante la búsqueda del supuesto arma, los policías encontraron envoltorios con sustancias, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares sobre una mesa ubicada en el ingreso de la vivienda.

También localizaron una bolsa con otros envoltorios en el techo del inmueble y una media que contenía sustancias en inmediaciones del arroyo. El elemento similar a un arma de fuego no fue hallado.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal Mercedes Nim, quien dispuso la participación de personal de Drogas Peligrosas y Policía Científica. Las pruebas realizadas en presencia de testigos civiles confirmaron que las sustancias eran cocaína y marihuana.

Los elementos secuestrados

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron 86 dosis de cocaína, con un peso total de 19,3 gramos; 136 envoltorios y un trozo de marihuana, con un peso total de 310 gramos; $356.000 en efectivo; dos balanzas de precisión; dos celulares; nueve cartuchos calibre 9 milímetros; material de corte y envoltorios vacíos.

La Policía confirmó que el joven cumplía prisión domiciliaria en esa vivienda por una causa de homicidio simple.

Por disposición de la Fiscalía, quedó detenido por el supuesto delito de tenencia ilegal de estupefacientes. En el operativo intervinieron efectivos de Guardia Especial, Comisaría Undécima, Drogas Peligrosas y Policía Científica.