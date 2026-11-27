REDACCIÓN ELONCE
El calor en Entre Ríos se intensificará durante el fin de semana, con temperaturas superiores a los 30 grados y sin lluvias previstas. Para el lunes y martes se esperan máximas de 35 grados, mientras que el miércoles llegaría un descenso térmico.
El calor en Entre Ríos se intensificará durante el último fin de semana de noviembre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su actualización de este viernes 27. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 34 grados durante el sábado y domingo, con predominio del sol y sin probabilidades de precipitaciones en las tres ciudades de referencia.
El ascenso térmico continuará durante el comienzo de la próxima semana. Tanto para el lunes 30 de noviembre como para el martes 1 de diciembre, el organismo nacional anticipó máximas de 35 grados en distintos puntos del territorio entrerriano.
Estas condiciones estarán acompañadas por un incremento progresivo de las temperaturas mínimas. En tanto, hacia mediados de la próxima semana se prevé un descenso de los registros térmicos, un aumento de la intensidad del viento y posibles precipitaciones en el sur provincial.
Paraná y alrededores: máximas de hasta 34 grados durante el fin de semana
Para Paraná y la zona que comprende los departamentos La Paz, Nogoyá, Diamante, Villaguay, Victoria y Gualeguay, el panorama estará marcado por jornadas calurosas y condiciones meteorológicas estables durante el fin de semana.
En la capital entrerriana, el sábado 28 de noviembre comenzará con una temperatura mínima de 18 grados y cielo despejado. Durante la mañana se alcanzarán los 26 grados, mientras que por la tarde el termómetro llegará a los 33 grados, con cielo algo nublado. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 25 grados.
El domingo, en tanto, la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 34 grados. Se espera una jornada con nubosidad variable y vientos que podrían alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la tarde y la noche. No se anunciaron precipitaciones para ninguna de las dos jornadas.
Concordia y el norte entrerriano: jornadas calurosas y sin lluvias
En Concordia, ciudad de referencia para los departamentos Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, también se esperan condiciones de estabilidad atmosférica, con temperaturas superiores a los 30 grados durante las tardes.
Para el sábado, el SMN anticipó una mínima de 17 grados y una máxima de 33 grados. El cielo permanecerá despejado durante la mañana y algo nublado por la tarde, mientras que hacia la noche se registrarán unos 23 grados.
El domingo presentará características similares, aunque con una mínima ligeramente superior, de 19 grados. La máxima volverá a ubicarse en los 33 grados y la probabilidad de precipitaciones será del cero por ciento durante toda la jornada.
Gualeguaychú y el sur provincial: sol y temperaturas en ascenso
En Gualeguaychú y la región que comprende los departamentos Uruguay, Islas del Ibicuy, Colón y Tala, las condiciones también serán favorables para las actividades al aire libre durante el último fin de semana de noviembre.
El sábado se prevé una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 32 grados. La mañana será soleada, mientras que durante la tarde aparecerán algunas nubes. Por la noche, el registro térmico descenderá hasta los 22 grados.
Para el domingo se anticipó un nuevo incremento de las temperaturas, con una mínima de 18 grados y una máxima de 34 grados. Al igual que en el resto de las ciudades relevadas, no se esperan lluvias durante el fin de semana.
Diciembre comenzará con máximas de 35 grados
El calor se acentuará entre el lunes y el martes, cuando las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados en Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Las mínimas del primer día de diciembre se ubicarán en los 23 grados en las tres localidades.
Para el martes por la tarde y la noche, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una probabilidad de tormentas de entre el 10 y el 40 por ciento en Gualeguaychú. En Paraná y Concordia, en tanto, las posibilidades de precipitaciones serán de hasta el 10 por ciento.
El miércoles 2 de diciembre se produciría un descenso térmico, con máximas de entre 28 y 29 grados. Además, se esperan vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la segunda mitad de la jornada. Para el jueves, las máximas oscilarían entre los 26 y 28 grados.