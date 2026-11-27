Cambiar la heladera antes del verano. La heladera es de los pocos electrodomésticos de la casa que no se apagan nunca. Trabaja de día y de noche, los doce meses, y en verano lo hace con más esfuerzo: la cocina está más caliente, la puerta se abre más seguido y adentro hay más bebidas, frutas y sobras.
Por eso la heladera vieja suele avisar justo en esta época. Hace más ruido, junta hielo, no enfría parejo o deja un charco en el piso. Si llegó el momento de cambiarla, conviene mirar algunas cosas antes de decidir.
Señales de que ya cumplió su ciclo
No toda falla obliga a comprar una nueva. Un burlete gastado o un termostato se cambian por poca plata. Hay otros síntomas que hablan de un equipo agotado:
· el motor funciona casi sin pausas;
· la comida se echa a perder antes de lo habitual;
· se forma escarcha gruesa pocos días después de descongelar;
· los costados o la parte de atrás levantan mucha temperatura;
· los arreglos se repiten cada pocos meses.
Cuando el presupuesto de la reparación se acerca al valor de una heladera nueva, la cuenta deja de cerrar. Los modelos actuales, además, consumen bastante menos que los de hace quince o veinte años.
El tamaño, según quiénes viven en la casa
Una heladera demasiado grande enfría aire. Una demasiado chica obliga a amontonar, y el frío no circula. El punto justo depende de cuántas personas son y de cómo compran.
Para una persona sola o una pareja alcanza con un equipo compacto o mediano. Una familia de tres o cuatro integrantes necesita más capacidad, sobre todo si hace una compra grande por mes o cocina para freezar. A partir de cinco personas conviene pensar en los modelos más amplios.
Antes de salir a mirar, medí el hueco con una cinta. Hay que contar el alto, el ancho y la profundidad, dejar unos centímetros libres a los costados y arriba, y fijarse para qué lado abre la puerta. También el recorrido: el pasillo, la puerta de la cocina, la escalera.
Qué quiere decir "no frost"
Las heladeras tradicionales, llamadas cíclicas, enfrían con una placa fría ubicada en el fondo. Son más económicas y cumplen, pero forman hielo en el congelador y hay que descongelarlas cada tanto.
En las no frost, un ventilador hace circular aire frío y seco por todo el interior. No se forma escarcha, la temperatura queda más pareja entre los estantes y el freezer mantiene su espacio útil. A cambio, los alimentos se resecan si quedan destapados, así que conviene guardarlos en recipientes cerrados.
Y qué es el motor inverter
Un compresor común tiene dos estados: prendido a pleno o apagado. Arranca, enfría, corta y vuelve a arrancar. El inverter regula su velocidad según lo que haga falta. Trabaja de forma continua y suave, con muchos menos arranques, que son los momentos de mayor consumo.
Se nota en tres cosas: gasta menos electricidad, hace menos ruido y mantiene la temperatura más estable. El precio de entrada suele ser más alto, y la diferencia suele recuperarse con los años de uso.
Las dos tecnologías ya no son exclusivas de los equipos de alta gama. Están presentes, por ejemplo, en las heladeras de la línea Gafa, una marca con muchos años en los hogares argentinos, que tiene modelos de distintos tamaños.
La etiqueta de eficiencia energética
Todas las heladeras que se venden en el país llevan pegada una etiqueta con una escala de letras y colores. Las barras verdes, arriba de la escala, indican menor consumo; las rojas, el mayor. La misma etiqueta informa cuánta energía usa el equipo en un año, un dato útil para comparar dos modelos del mismo tamaño.
Vale la pena detenerse en ese número. En un aparato que funciona las veinticuatro horas, una diferencia chica por día se vuelve grande al cabo del año, y más en los meses en que también están prendidos el aire acondicionado y los ventiladores.
Un ejemplo de tamaño intermedio
Para ver cómo se combinan estos datos sirve mirar una ficha concreta. La heladera Gafa HGNF251B no frost inverter tiene 262 litros de capacidad, color blanco y control de temperatura. Es un tamaño intermedio, pensado para hogares de dos o tres personas, o de cuatro que compran seguido, y para cocinas donde el espacio no sobra.
Al comparar con otros equipos de capacidad parecida conviene revisar lo mismo en todos: la letra de eficiencia, el consumo anual, las medidas exteriores, la garantía y si hay servicio técnico en la zona.
Cómo usarla para que gaste menos
La mejor heladera consume de más si está mal ubicada o mal usada. Estos hábitos ayudan:
· Lejos del calor. Ni al lado del horno ni donde le dé el sol de la tarde.
· Con aire alrededor. La parte de atrás necesita ventilación para largar el calor.
· Temperatura intermedia. El máximo frío no conserva mejor y obliga al motor a trabajar más.
· Nada caliente adentro. Dejá entibiar la comida antes de guardarla, sin pasar de un par de horas afuera, y menos si hace mucho calor.
· Puerta abierta, lo justo. Pensá qué vas a sacar antes de abrir.
· Burletes limpios. Si una hoja de papel se desliza con la puerta cerrada, están perdiendo frío.
En verano también suma descongelar los alimentos dentro de la heladera, de un día para el otro. Es más seguro, y el frío que largan ayuda al equipo.
Antes de comprar
Pedí la factura, revisá los plazos de la garantía y preguntá si la entrega incluye subirla hasta la cocina. Al recibirla, mirá que no tenga golpes y dejala reposar unas horas en posición vertical antes de enchufarla, como indican los fabricantes.
Y si la anterior todavía funciona, no la dejes prendida en el garaje "por las dudas". Dos heladeras enchufadas se sienten en la boleta de luz.