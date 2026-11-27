El piloto argentino terminó 12° y 15° en los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar. Completó 54 vueltas y advirtió sobre problemas de frenos y degradación de neumáticos. Su compañero Pierre Gasly sufrió un despiste.
Franco Colapinto completó este viernes las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, disputadas en el circuito de Lusail. El piloto argentino de Alpine finalizó en la 12ª posición durante el entrenamiento inicial y en el 15° lugar en la segunda tanda.
El corredor de 23 años acumuló 54 vueltas durante una jornada marcada por las interrupciones. En la primera sesión registró un tiempo de 1:25.409, mientras que en la segunda estableció una marca de 1:25.733.
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Su compañero de equipo, Pierre Gasly, protagonizó un despiste durante la segunda práctica cuando realizaba un intento con neumáticos blandos. El francés quedó atrapado en la leca y provocó una bandera roja que obligó a interrumpir la actividad.https://www.infobae.com/resizer/v2/IOPXYS7ZHRDVTGZSUCCIAQES2M.JPG?auth=951b57e0f71c74c6a6997f30e6a219c95694d2ccd9fb2b80f4792538c28630fe&smart=true&width=350&height=213&quality=85
La preocupación de Franco Colapinto por el rendimiento de Alpine
Tras finalizar los entrenamientos, el argentino manifestó su disconformidad con el funcionamiento del monoplaza y explicó las dificultades que atravesó durante la jornada.
“Tuvimos problemas de frenos, mucho quilombo. Y, con las banderas rojas, di muy pocas vueltas. En ritmo de carrera, mucha degradación”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN.
Además, reconoció que deberá trabajar junto a los ingenieros de Alpine para mejorar el rendimiento de cara a la clasificación. “Hay mucho por entender a la noche. No estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien”, sostuvo.
APROVECHÓ COLAPINTO: el argentino superó a Sainz y provocó la reacción de George Russell. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/PRZboYOTFE— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 27, 2026
El argentino indicó que con los neumáticos medios estuvo un “poco mejor”, mientras que, respecto de los blandos, señaló: “No las pude ni usar”.
Antonelli dominó los entrenamientos en Qatar
El campeón del mundo, Andrea Kimi Antonelli, lideró ambas sesiones con registros de 1:23.271 y 1:23.077, respectivamente. Su compañero de Mercedes, George Russell, terminó segundo en las dos prácticas.
"NO FUE UN BUEN DÍA". Franco Colapinto afirmó que no se sintió cómodo con su Alpine tras la FP1 y FP2 en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/VB1auRDIzc— SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026
Por su parte, los pilotos de Racing Bulls, Arvid Lindblad y Liam Lawson, finalizaron novenos en el primer y segundo entrenamiento, respectivamente.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Qatar
La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado 28 de noviembre con la tercera práctica libre y la clasificación, que determinará el orden de largada de la carrera del domingo, prevista a 57 vueltas.
Cronograma del Gran Premio de Qatar (hora argentina):
Sábado 28 de noviembre, 11.30: tercera práctica libre.
Sábado 28 de noviembre, 15: clasificación.
Domingo 29 de noviembre, 13: carrera.