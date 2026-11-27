Boca y River preparan sus formaciones para disputar este fin de semana los cuartos de final del Clausura. Ambos llegan después de superar los octavos y buscarán mantener sus posibilidades de conquistar el campeonato.

Los entrenadores trabajan sobre equipos con pocas modificaciones, aunque deben evaluar la recuperación de algunos futbolistas. Las últimas prácticas serán determinantes para resolver las dudas y confirmar las convocatorias.

Según informó TyC Sports, Rodolfo Arruabarrena proyecta una variante en el mediocampo xeneize. Leonardo Ponzio, por su parte, tiene asegurado un regreso en la defensa y espera la evolución de dos titulares.

Boca prepara el regreso de Ascacibar

Arruabarrena pretende sostener la base del equipo que eliminó a Independiente Rivadavia. Santiago Ascacibar ingresaría por Milton Delgado, quien sufrió un golpe en la rodilla y sería preservado en el banco, aunque los estudios descartaron una lesión.

Tomás Belmonte conservaría su puesto y compartiría el mediocampo con Ascacibar y Leandro Paredes. El cuerpo técnico también administra las cargas pensando en la final de la Copa Argentina ante Platense, prevista para el miércoles 2 de diciembre.

La probable formación de Boca es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. La confirmación dependerá de las evaluaciones del viernes y sábado.

River recupera a Montiel y evalúa a Acuña y Beltrán

Gonzalo Montiel regresará por Giovanni González después de cumplir dos fechas de suspensión. Marcos Acuña y Lucas Beltrán entrenaron a la par y serían titulares si continúan recuperándose de sus molestias en el aductor izquierdo y el tobillo derecho, respectivamente.

Francisco Ortega y Sebastián Driussi aparecen como alternativas si alguno no llega en condiciones. Fausto Vera continúa bajo seguimiento por una tendinitis, mientras que Santiago Espíndola mantendría su lugar ante la ausencia de Aníbal Moreno, operado por una discopatía lumbar.

El probable equipo de River es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Ponzio terminará de definirlo en la práctica de este viernes.

Cuándo juegan Boca y River y quiénes serán los árbitros

River visitará a Instituto el sábado 28 de noviembre a las 22, en el estadio Presidente Perón de Alta Córdoba. Nazareno Arasa será el árbitro principal y Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Boca recibirá a Gimnasia el domingo 29 a las 20.30, en la Bombonera. El encuentro será dirigido por Darío Herrera, con Germán Delfino en el VAR, y tendrá transmisión de TNT Sports.

Los ganadores avanzarán a las semifinales del Clausura: River se cruzaría con Vélez o Independiente y Boca, con Rosario Central o Barracas Central. Si hay empate en los 90 minutos, se jugará tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, habrá penales.