Argentina avanzó a la semifinal del mundial de talla baja

a Selección Argentina avanzó a las semifinales del Mundial de talla baja tras conseguir una épica victoria por 3-2 ante Egipto, en Rabat, Marruecos. El arquero Cristian Soto se convirtió en protagonista al contener un penal en la última jugada del encuentro y asegurar la clasificación del vigente campeón.

El conjunto dirigido por Mariano Rojas estuvo dos veces en desventaja. Antúnez marcó el primer empate argentino, mientras que Catriel Brassesco estableció el 2-2 después de que los africanos volvieran a ponerse arriba en el marcador.

Sobre el cierre, el capitán Facundo Rojas convirtió de cabeza el gol de la victoria. Sin embargo, todavía quedaba una última emoción: Egipto dispuso de un penal y Soto respondió con una atajada decisiva que desató el festejo argentino.

Mundial de talla baja: incidentes tras la clasificación argentina

Una vez finalizado el encuentro, se produjo un tumulto entre los futbolistas mientras los integrantes de la Albiceleste celebraban el triunfo.

En medio de los festejos, un jugador egipcio intentó agredir a integrantes de la delegación argentina y debió ser apartado para evitar que el conflicto escalara.

Durante los minutos finales también hubo reclamos del conjunto nacional debido a que el reloj permaneció detenido mientras continuaba el juego.

Argentina mantiene su invicto y va por el bicampeonato

El seleccionado argentino llegó a semifinales con puntaje perfecto, luego de derrotar a Jordania (5-0), Irak (3-1), Brasil (5-1) y Egipto (3-2).

El plantel nacional, que cuenta entre sus integrantes con el paranaense Ángel Ielpo, buscará defender el título mundial conseguido en 2023, cuando Argentina fue anfitriona del certamen.

La Albiceleste enfrentará al ganador del cruce entre Paraguay y Brasil. Las semifinales se disputarán este viernes 27 de noviembre, mientras que la final está programada para el domingo 29.