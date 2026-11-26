El torneo de fisicoculturismo y fitness Entre Ríos IFBB Cup se realizará este domingo 29 de noviembre en Paraná y marcará el inicio de una nueva etapa para los deportistas entrerrianos. La competencia será el primer evento organizado por la flamante Asociación Entrerriana de Musculación y Fitness, que busca fortalecer su desarrollo y brindarles a los atletas la posibilidad de representar a Entre Ríos en certámenes nacionales e internacionales.

La jornada tendrá lugar en el auditorio de la Escuela de Música, ubicado en calle Italia 61. Las actividades comenzarán por la mañana con la inscripción y preparación de los competidores, mientras que el ingreso del público está previsto para las 14.30. Habrá distintas categorías, exhibiciones y entregas de premios hasta aproximadamente las 18.

En diálogo con Elonce, Vega María de los Angeles, presidenta de la asociación, junto a Javier Schamli, Karime Afife Kandalaft y Nancy Krüger, brindaron detalles sobre la competencia, los objetivos de la institución y el trabajo que llevan adelante para consolidar la actividad en la provincia. “La principal idea es invitar a todos los atletas y sus entrenadores para que puedan participar del evento”, expresaron.

Cómo participar del torneo de fisicoculturismo y fitness

La convocatoria está dirigida tanto a deportistas con experiencia en competencias como a quienes se preparan para realizar su primera presentación. Desde la organización señalaron que ya cuentan con numerosos preinscriptos, aunque todavía existe la posibilidad de sumarse al certamen y completar los trámites durante la mañana del domingo.

“El pesaje se va a realizar el domingo a partir de las 10 horas, con el control de vestimenta y todo lo que es la inscripción a las categorías en las que van a participar”, explicaron los integrantes de la asociación. Esta instancia permitirá ordenar la competencia y realizar los controles correspondientes antes de la presentación de los atletas.

Por su parte, Javier Schamli destacó las condiciones del espacio elegido para el encuentro, que se desarrollará en el auditorio Profesor Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”. “Conseguido este auditorio para poder realizar el evento. La verdad, tiene buenas instalaciones”, señaló.

Una competencia abierta a toda la familia

Más allá de la participación de los deportistas, los organizadores buscan acercar el fisicoculturismo a quienes nunca presenciaron una competencia de estas características. La propuesta combinará las presentaciones individuales, las poses sobre el escenario y la evaluación de los participantes en función de sus respectivas categorías.

“La competencia tiene sumo atractivo visual y estético aun para quien no conoce y no entiende el deporte, no sólo por los cuerpos, sino por la indumentaria y las poses. Se termina constituyendo como un verdadero espectáculo”, destacaron durante la entrevista con Elonce.

Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada o en el ingreso al auditorio. Los referentes de la asociación también invitaron a las familias a compartir la tarde. “Hasta las 18 horas vamos a tener distintas categorías, premiaciones y exhibiciones. Es también una linda propuesta para ir a pasar la tarde”, indicaron.

Una asociación para fortalecer el deporte entrerriano

La realización del torneo tiene un significado particular para sus organizadores, dado que representa el primer desafío de una institución que comenzó a conformarse ante la necesidad de contar con una estructura provincial vinculada a la Federación Argentina de Musculación y Fitness.

“La asociación arrancó como una necesidad. A nivel nacional, todas las provincias tenían que tener una asociación creada y Entre Ríos estaba acéfala de asociación. Fue un lineamiento que se bajó directamente desde la Federación Argentina de Musculación y Fitness”, explicaron sobre el origen de la iniciativa.

A partir de ese impulso, referentes de la disciplina comenzaron a reunirse y avanzar con los procedimientos administrativos necesarios para su constitución. “Se empezó a juntar gente, se hizo la inscripción en Personería Jurídica y se están haciendo todos los pasos legales correspondientes. El primer evento es este torneo, que estamos esperando con muchas ansias”, afirmaron.

La posibilidad de representar a Entre Ríos

Uno de los principales objetivos de la nueva entidad es que los fisicoculturistas entrerrianos puedan competir en representación de su propia provincia. Según explicaron, anteriormente debían vincularse con asociaciones de otras jurisdicciones para participar en determinadas competencias.

“Para competir ibamos a un Nacional, un Argentino y hasta un Sudamericano o teníamos que formar parte de otra provincia, unirnos a Corrientes o a Santa Fe. Ahora los chicos tienen la posibilidad de representar a su provincia”, remarcaron los referentes de la disciplina.

La intención es que el encuentro de este domingo tenga continuidad durante 2027. Entre los proyectos que anticiparon se encuentra la organización de dos torneos anuales, con el propósito de ampliar las oportunidades de competencia, sumar nuevos deportistas y consolidar un calendario provincial.

Las categorías y el crecimiento del fitness

El certamen contemplará distintas categorías, que permitirán la participación de atletas con diferentes características físicas y niveles de desarrollo muscular. Los organizadores explicaron que el fisicoculturismo comprende modalidades que van desde aquellas con menor exigencia de volumen muscular hasta las de mayor desarrollo.

“Las categorías van desde los menos musculados a los más musculados. En eso se basan las categorías”, detallaron. También reconocieron que, hasta el momento, cuentan con pocas mujeres inscriptas y manifestaron sus expectativas de incrementar la participación femenina en las próximas ediciones.

En un contexto de creciente interés por el entrenamiento en gimnasios, los entrevistados consideraron que la competencia puede contribuir a dar mayor visibilidad a la disciplina y despertar el interés de quienes realizan actividad física habitualmente, pero desconocen las posibilidades de participar en un torneo.

La importancia de la preparación y el acompañamiento profesional

Durante la entrevista, los integrantes de la asociación hicieron especial hincapié en la necesidad de contar con asesoramiento profesional, tanto para quienes desean iniciarse en el entrenamiento como para aquellos que tienen el objetivo de participar en competencias de fisicoculturismo y fitness.

“Es muy importante estar acompañado”, enfatizaron. En ese sentido, señalaron que la preparación competitiva requiere cuidados específicos: “Es una hermosa disciplina, llevar tu cuerpo al punto máximo, por supuesto, con muchos cuidados”.

Finalmente, destacaron el significado que tiene para cada atleta subir por primera vez a un escenario después de un período de preparación. “Para los chicos que van a competir por primera vez ahora en nuestro torneo, pisar una tarima es único”, expresaron, al renovar la invitación para este domingo en Paraná.