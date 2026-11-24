Talleres campeón de sóftbol en la categoría cadetes fue una de las noticias destacadas del deporte paranaense durante el fin de semana. El conjunto entrerriano se consagró en un torneo disputado en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que reunió a seis equipos.

Genaro Bello, Bruno Francisconi, Mateo Sierak e Ignacio Deu estuvieron presentes este martes en El Once Deportivo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde repasaron su participación en el certamen, la preparación deportiva y sus aspiraciones.

El equipo dirigido por Francisco Nassivera contó con un plantel de 12 jugadores, entre ellos dos invitados de otras instituciones: Benjamín Revilla y Tiziano Andino. Los adolescentes resaltaron la integración del grupo y los vínculos que construyeron durante el viaje.

El camino de Talleres hacia la consagración

El conjunto paranaense enfrentó a Mercedes, ASBA, San Juan, Morón y Liniers. La programación contempló cinco encuentros durante la fase inicial y la disputa de los playoffs el lunes.

“El primero contra Mercedes fue duro porque no nos acomodamos mucho. Fue como un baldazo de agua fría, pero nos pudimos recuperar, lo ganamos, le dimos vuelta”, recordaron los jugadores, quienes también señalaron que el enfrentamiento ante Liniers estuvo entre los más complicados.

Uno de los aspectos que priorizó el cuerpo técnico fue la participación de todos los integrantes del plantel. “En lo que se centró Pancho es que juguemos todos en este torneo”, explicaron.

El trabajo del entrenador y una particular promesa

Además de la preparación técnica y física, los deportistas valoraron las herramientas que les brindó Nasivera para afrontar situaciones adversas, gestionar las emociones y evitar que las equivocaciones condicionaran su desempeño.

Ignacio Deu explicó cómo trabaja el entrenador ante esas circunstancias. “No se suele enojar mucho si cometemos errores porque dice que para la próxima va a venir otra y que la podemos resolver ahí”, manifestó.

La consagración también dejó una anécdota que generó risas durante la entrevista. El director técnico había asumido un particular compromiso con sus dirigidos: “Si salíamos campeones se sacaba el bigote”, revelaron.

La influencia de los referentes del sóftbol argentino

Los juveniles destacaron la posibilidad de compartir instalaciones con jugadores de Primera División que cuentan con experiencia internacional y participaciones en la Selección Argentina.

Bruno Francisconi, quien se desempeña como outfielder, valoró la oportunidad de recibir recomendaciones de los mayores. “Para mí es un orgullo. Puedo pedirle consejos sobre cómo hacer para cuando estés muy nervioso o esas cosas que son bastante fundamentales”, expresó.

Por su parte, Genaro Bello consideró que la cercanía con los referentes constituye un incentivo para continuar desarrollándose. “Yo creo que es una gran motivación, porque cuando vos estás en la cancha siempre ellos van a estar. Te los vas a cruzar entrenando y siempre te tratan de dar una mano”, señaló.

El sueño de vestir la camiseta de la Selección Argentina

Con edades que oscilan entre los 15 y 16 años, los integrantes del plantel transitan una etapa de formación en la que combinan sus obligaciones escolares con los entrenamientos. Entre sus objetivos aparecen la posibilidad de viajar y representar al país.

“Yo apunto a viajar, más que nada y a poder llegar a un seleccionado más allá del Sub 18”, expresó uno de los entrevistados.

Durante la charla, uno de los jugadores confirmó que integra una convocatoria de la categoría Sub-18, conducida por Gonzalo Zapata y Fernando Petrick. Según anticipó, en diciembre se realizaría una reducción de la lista.

Del festejo por el campeonato a rendir un examen

Tras el regreso de Mercedes, Ignacio Deu asistió a la escuela pese al cansancio acumulado durante el viaje y la competencia.

El adolescente contó que debía rendir un examen de Química y reveló el resultado que obtuvo: “Aprobé, un 8,50”. Además, indicó que todavía tenía pendiente una evaluación de Historia.

La combinación entre el estudio y la actividad deportiva también estuvo presente en el cuerpo técnico. Nasivera no pudo asistir a la entrevista porque debía rendir en la facultad, mientras que otros integrantes del equipo aprovecharon la jornada para ponerse al día con sus tareas escolares.

El sóftbol como espacio de amistad y crecimiento personal

Más allá de los resultados, los entrevistados coincidieron en que la disciplina representa un espacio de encuentro y contención, donde construyeron amistades y encontraron una manera de distenderse de las preocupaciones cotidianas.

“Cuando entrás a la cancha, a mí me pasa que se me van los problemas y me concentro en disfrutar el sóftbol”, manifestó Genaro Bello sobre las sensaciones que experimenta cada vez que llega al club.

Ignacio Deu, en tanto, contó que comenzó a practicar la actividad durante el año pasado, motivado por su entorno familiar. Su padre continúa jugando en la categoría Mayores de 45 años de Don Bosco, mientras que su hermano se desempeña como árbitro.

Una invitación a descubrir el deporte

Los adolescentes reconocieron que las reglas del sóftbol pueden resultar difíciles de comprender para quienes nunca lo practicaron. Sin embargo, aseguraron que conocer su dinámica permite disfrutar tanto de los partidos como de los entrenamientos.

“Descubrir cosas nuevas, que te salgan bien las cosas y te salgan mal también, te ayuda mucho a mejorar”, sostuvo Bello, quien destacó las posibilidades de viajar y compartir experiencias con amigos.

Deu también resaltó los vínculos que se generan entre representantes de distintas instituciones. “Para mí lo más lindo del sóftbol es la gente, compartir con chicos de los demás equipos”, afirmó.

Talleres, una familia dentro y fuera de la cancha

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se produjo cuando los jugadores fueron consultados sobre el significado de vestir la camiseta del Rojo. Bruno Francisconi recordó el acompañamiento que recibió de la institución tras el fallecimiento de su padre.

“Para mí Talleres significa una familia que es muy unida. Yo vengo del fallecimiento de mi papá y me apoyaron mucho”, expresó el deportista, quien agradeció las muestras de afecto que recibió durante ese difícil momento.

Genaro Bello también destacó el sentido de pertenencia y recordó el recibimiento de sus compañeros cuando regresó a la institución, después de haber jugado durante un período en Estudiantes. “Gracias a Dios, los chicos me aceptaron rápido y ahí me di cuenta de que de verdad era una familia Talleres”, aseguró.

“Mi casa, mi segunda casa”

Mateo Sierak, quien se desempeña como catcher, mencionó la tradición familiar que lo vinculó desde pequeño con la entidad. Recordó que su hermano y sus primos también practicaron la disciplina en el Rojo.

“Para mí Talleres es un orgullo de chiquito”, manifestó el juvenil, quien también atravesó una etapa deportiva en Estudiantes antes de regresar a la institución donde se formó.

Al resumir lo que representa el club en su vida, Sierak dejó una frase que reflejó su identificación con la camiseta: “Mi casa. Mi segunda casa”.