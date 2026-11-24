El Millonario inició gestiones con Inter de Milán para adquirir al zaguero de 23 años, quien se encuentra a préstamo en Estudiantes. El futbolista dio el visto bueno para continuar las conversaciones. Además, el club se interesó en un defensor paraguayo.
River avanzó en las negociaciones para incorporar a Tomás Palacios, defensor central que se destacó durante la temporada 2026 en Estudiantes de La Plata. El Millonario intensificó las conversaciones con Inter de Milán, propietario de su ficha, con la intención de adquirirlo de manera definitiva para el próximo año.
El futbolista de 23 años, oriundo de General Pico, La Pampa, se encuentra cedido a préstamo en el Pincha hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el conjunto dirigido por Alexander Medina no haría efectiva la opción de compra, según informó Bolavip.
Ante esta situación, la dirigencia de Núñez aceleró las gestiones para sumar al zaguero de 1,96 metros de altura. Las conversaciones se encuentran avanzadas tanto con la institución italiana como con el propio jugador, quien dio su consentimiento para continuar las tratativas.
Tomás Palacios, una pieza clave en Estudiantes
El defensor se consolidó durante 2026 como uno de los referentes de la última línea del conjunto platense, que alcanzó la final de la Copa Libertadores de América y enfrentará a Palmeiras el próximo sábado en Montevideo.
Palacios se desempeñó principalmente como segundo marcador central, aunque también ocupó la posición de lateral izquierdo. Sus actuaciones despertaron el interés de Lionel Scaloni, quien lo convocó a la Selección Argentina.
El pampeano debutó con la camiseta albiceleste durante la goleada por 7-0 frente a Burkina Faso, en un encuentro amistoso disputado en octubre.
El posible obstáculo para su llegada a River
Surgido de las divisiones inferiores de Costa Brava de General Pico, Palacios registró pasos por Talleres de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Monza de Italia, además de su vínculo contractual con Inter de Milán.
En River existe optimismo respecto de la posibilidad de concretar su incorporación. Sin embargo, la aparición de una oferta procedente del fútbol europeo podría complicar las negociaciones.
Mientras se define su futuro, el defensor disputaría su último encuentro con la camiseta de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores.
River también se interesó en un defensor paraguayo
Paralelamente, el Millonario puso la mirada en Mauro Coronel, marcador central de 18 años y 1,87 metros de altura, que milita en Nacional de Paraguay.
Pese a su corta edad, el futbolista acumuló 26 partidos oficiales durante 2026 y se consolidó como titular en su equipo. Su desempeño motivó la convocatoria del entrenador argentino Gustavo Alfaro al seleccionado paraguayo.
Coronel debutó con la selección mayor de su país el pasado 13 de noviembre, durante la victoria por 4-1 frente a Singapur. Su nombre se sumó a la lista de alternativas que River analiza para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada.