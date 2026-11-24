Integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata dejaron una camiseta de la Selección argentina firmada por Lionel Messi en el Cementerio de Darwin. También llevaron una réplica de la bandera que los jugadores exhibieron tras vencer a Inglaterra.
Integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata llevaron una camiseta de la Selección argentina firmada por Lionel Messi al Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, como homenaje a los soldados argentinos que murieron durante la guerra de 1982.
Los veteranos regresaron a las islas con dos objetos vinculados al triunfo de la Albiceleste por 2 a 1 ante Inglaterra en el Mundial: una réplica de la camiseta que utilizó el capitán argentino y otra de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, que los futbolistas exhibieron durante los festejos.
“Agradecemos a la Selección argentina por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él”, expresó el CECIM a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del homenaje.
Una camiseta de Messi en homenaje a los soldados caídos en Malvinas
Desde la organización agradecieron especialmente a Luis Martín, preparador físico del seleccionado nacional, y a los trabajadores del área de utilería, quienes participaron en la preparación y el envío de la camiseta.
“La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin”, escribieron los excombatientes junto a un video que registró el momento.
Ernesto Alonso, veterano de la guerra de Malvinas y referente del CECIM La Plata, explicó el significado de la iniciativa y recordó el triunfo de la Selección argentina conducida por Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986.
El agradecimiento de los excombatientes a la Selección argentina
“En este lugar tan emblemático para los excombatientes, como es el Cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarles un sentido homenaje a la Selección argentina por el triunfo 2 a 1 ante Inglaterra, que nos llenó una vez más de orgullo, como lo hizo la Selección de Maradona en 1986”, manifestó Alonso.
El excombatiente también destacó el significado que tuvo para los veteranos llevar hasta las islas la réplica de la bandera que los jugadores argentinos mostraron durante los festejos mundialistas.
“Nos enorgullece mucho tener esta remera acá con nosotros y mostrársela a nuestros compañeros. Así como nos enorgullece enormemente este trapo, que le dijo al mundo, en ese estadio, que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”, expresó.
“Con ese gesto se ganaron nuestro corazón”
Alonso dedicó un mensaje especial a los integrantes del seleccionado nacional que exhibieron la bandera durante las celebraciones posteriores al encuentro frente a Inglaterra.
“Muchachos, la verdad es que con ese gesto se ganaron nuestro corazón y el de los argentinos. Se lo demostraron al mundo con una acción política como no hubo en décadas. De verdad fue un acto increíblemente valiente que desafió a todos, a todo el poder”, concluyó.