El productor entrerriano Pablo Yelín cuenta con 14.000 plantas de aloe vera en su quinta familiar de Concordia, donde desarrolla un proyecto que busca diversificar la producción regional. La iniciativa contempla la fabricación de jabones, cremas y cosméticos como primera etapa, para luego avanzar hacia la elaboración de gel deshidratado en polvo con posibilidades de exportación.

El emprendimiento todavía se encuentra en una fase inicial, aunque la familia ya comenzó a acondicionar un contenedor para instalar una pequeña fábrica. “Por ahora no vendimos ni una planta ni hicimos jabón”, reconoció Yelín en diálogo con Bichos de Campo.

Producción de aloe vera en Concordia (Bichos de Campo)

El objetivo es ampliar la superficie cultivada, incorporar a otros productores de la región y alcanzar el volumen de materia prima necesario para justificar una inversión industrial de mayor escala.

El aloe vera como alternativa productiva

La incorporación del aloe vera surgió como parte de una estrategia de diversificación que incluyó otras experiencias agrícolas, como el cultivo de kiwis de colores. Yelín explicó que eligieron esta planta porque “es un cultivo bastante bondadoso”, con bajos requerimientos de fertilización y escasos problemas de plagas.

Aunque prácticamente no encontraron antecedentes de producción a escala en Concordia, conocían experiencias desarrolladas en Corrientes y Santa Fe. Sin embargo, identificaron dificultades para comercializar e industrializar las pencas.

Producción de aloe vera en Concordia (Bichos de Campo)

“La pata faltante era la industria o la parte comercial”, resumió el productor.

El aporte de la universidad para industrializar el aloe vera

La familia recurrió a la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con la que ya había trabajado en ensayos relacionados con el kiwi y otros productos.

Dos estudiantes eligieron la industrialización del aloe vera como proyecto final y estudiaron una tecnología para deshidratar el gel de la planta, procurando conservar sus propiedades. El producto obtenido puede utilizarse como insumo para la elaboración de alimentos, cosméticos, cremas y jabones.

Producción de aloe vera en Concordia (Bichos de Campo)

“Es cara la inversión en maquinaria y también el costo energético de sacar entre 90% y 97% de agua de un producto”, explicó Yelín. Según sus estimaciones, serían necesarias unas 20 hectáreas cultivadas para justificar la instalación de una planta de deshidratación.

Proyectan fabricar jabones y cosméticos durante 2027

La primera meta del productor es alcanzar las cinco hectáreas de cultivo propio y ampliar el vivero. Paralelamente, avanzó con los trámites de habilitación para instalar una fábrica de jabones y cosméticos, que prevé comenzar a operar durante 2027.

El proyecto también contempla la incorporación de plantas aromáticas, como la lavanda, para obtener las esencias utilizadas en la elaboración de estos productos.

Producción de aloe vera en Concordia (Bichos de Campo)

“La idea es abastecernos de nuestra propia esencia y hacerlo todo en origen, que es lo que más valor le va a dar al proyecto”, explicó.

Buscan sumar productores y multiplicar las plantas

El vivero constituye una pieza central del emprendimiento. Yelín proyecta alcanzar una capacidad de producción de 50.000 plantas de aloe vera por año, lo que permitiría ampliar la superficie cultivada y aumentar la disponibilidad de materia prima.

Sin embargo, reconoció que la quinta familiar difícilmente pueda abastecer por sí sola una futura industria de deshidratación.

Producción de aloe vera en Concordia (Bichos de Campo)

“La idea justamente es que esto sea asociativo entre varios productores. Queremos que haya otros productores a los que les interese el cultivo y que se pongan a producirlo”, afirmó.

El objetivo final: producir gel de aloe vera en polvo y exportarlo

Si bien las heladas pueden afectar las plantaciones, Yelín consideró que se trata de una dificultad manejable. En cambio, identificó los costos de industrialización y la necesidad de garantizar materia prima suficiente como los principales desafíos del emprendimiento.

“El mayor riesgo es industrial”, definió el productor. La fabricación de jabones y cosméticos sería el primer paso para generar mercado, multiplicar las plantas y sumar hectáreas de cultivo.

Si el proyecto avanza según lo previsto, entre 2029 y 2030 esperan comenzar a evaluar la instalación de una fábrica de gel de aloe vera deshidratado, un producto que podría comercializarse tanto en el mercado nacional como en el exterior.