La superluna del Castor iluminará el cielo este martes y aparecerá cerca de las Pléyades. Los horarios y las recomendaciones para observar el fenómeno astronómico.
La superluna del Castor podrá observarse este martes 24 desde distintos puntos de Argentina, incluida la provincia de Entre Ríos. El fenómeno astronómico tendrá una particularidad: el satélite natural de la Tierra aparecerá en la región del cielo donde se encuentran las Pléyades, uno de los cúmulos de estrellas más conocidos.
De acuerdo con el calendario astronómico del Servicio de Hidrografía Naval, la Luna alcanzará su fase llena a las 11.53, hora oficial argentina. Sin embargo, el mejor momento para contemplarla será después de la puesta del Sol, cuando comience a elevarse sobre el horizonte.
El fenómeno podrá apreciarse a simple vista, sin necesidad de utilizar instrumentos especializados, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Además, el disco lunar conservará una apariencia prácticamente completa hasta el miércoles 25 de noviembre.
El encuentro de la superluna del Castor con las Pléyades
Uno de los principales atractivos de esta luna llena será su cercanía aparente con las Pléyades, también conocidas como las Siete Hermanas o Messier 45 (M45), un cúmulo estelar abierto ubicado en la constelación de Tauro.
Según el portal especializado Star Walk, el máximo acercamiento con Alcíone, la estrella más brillante del cúmulo, se producirá alrededor de las 9.05 de Argentina. Si bien ese momento coincidirá con las horas de luz solar, durante la noche ambos objetos podrán localizarse en la misma región del cielo, aunque estarán más separados.
En determinadas regiones del planeta, el desplazamiento lunar provocará la ocultación temporal de algunas estrellas del cúmulo. No obstante, este fenómeno no tendrá la misma visibilidad desde todas las ubicaciones geográficas. Superluna 2026
A qué hora se podrá ver la superluna
En Paraná y la región, la Luna comenzará a aparecer sobre el horizonte alrededor de las 20.15, poco después de la puesta del Sol. El horario podrá variar algunos minutos según la ubicación del observador.
Para disfrutar del fenómeno, se recomienda buscar espacios abiertos, alejados de edificios y árboles que puedan obstaculizar la visión hacia el noreste. Los lugares con menor contaminación lumínica también favorecerán la observación de las estrellas.
Si bien la superluna podrá apreciarse sin telescopios, el uso de binoculares facilitará la identificación de las Pléyades, debido a que la luminosidad del satélite natural podría dificultar la observación de algunas de sus estrellas.
Por qué la Luna llena de noviembre será una superluna
La denominación de superluna se utiliza cuando la fase llena coincide con una posición relativamente cercana al perigeo, el punto de la órbita lunar más próximo a la Tierra.
Durante el fenómeno de este martes, la Luna estará a unos 360.768 kilómetros de nuestro planeta. Su diámetro aparente será aproximadamente un 6,5% mayor y su luminosidad un 13,5% superior respecto de una luna llena promedio.
Al aparecer sobre el horizonte, también podría adquirir tonalidades amarillentas o anaranjadas debido al efecto de la atmósfera terrestre sobre la luz que refleja. Superluna 2026
Por qué se llama Luna del Castor
El nombre Luna del Castor tiene su origen en antiguas tradiciones de América del Norte, donde las diferentes lunas llenas del año recibían denominaciones relacionadas con los ciclos de la naturaleza y las actividades estacionales.
En noviembre, los castores completaban sus preparativos para afrontar el invierno del hemisferio norte. La denominación también estuvo vinculada con la temporada de captura de estos animales para obtener sus pieles.
En algunas regiones, este plenilunio también es conocido como Luna de las Heladas, en referencia a la llegada de las bajas temperaturas en el hemisferio norte, mientras que en Argentina ocurre durante la primavera.
Cuándo será la próxima superluna de 2026
Quienes no puedan observar el fenómeno de este martes tendrán una nueva oportunidad antes de finalizar el año.
La próxima luna llena se producirá el miércoles 23 de diciembre a las 22.28, según el calendario oficial del Servicio de Hidrografía Naval, y también reunirá las características de una superluna.
Será la última de 2026 y tendrá un tamaño aparente ligeramente superior al fenómeno astronómico de noviembre.