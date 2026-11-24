Cuatro personas fueron rescatadas el domingo por la noche tras quedar atrapadas por la repentina crecida del río San Guillermo, en la localidad cordobesa de Villa de Soto. Los excursionistas realizaban una actividad de trekking cuando el aumento del caudal les impidió continuar su recorrido.

El episodio ocurrió en el paraje La Toma, cuando tres mujeres de 32, 58 y 70 años y un hombre de 60 regresaban de una caminata por el sendero que conduce al cerro de la Cruz.

Debido a la velocidad con la que aumentó el nivel del agua y ante la imposibilidad de cruzar el río, los integrantes del grupo dieron aviso a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para asistirlos.

El operativo de rescate en medio de la crecida del río

Del procedimiento participaron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba e integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa de Soto.

Ante la intensidad de la corriente, los socorristas implementaron un sistema de cuerdas a modo de tirolesa que permitió trasladar a los excursionistas de una orilla a la otra de manera segura.

El operativo quedó registrado en videos realizados por los propios rescatistas. En las imágenes se pudo observar la fuerza con la que circulaba el agua mientras los equipos de emergencia asistían a las personas que habían quedado aisladas.

Villa de Soto: rescate de cuatro personas aisladas por la crecida de un río 🚒El operativo estuvo a cargo de personal del DUAR y Bomberos Voluntarios y se desarrolló en el paraje La Toma, sobre el río San Guillermo. 👩🏻👨🏻Los damnificados eran tres mujeres de 32, 58 y 70 años y un hombre de 60, quienes regresaban de una excursión por el sendero que conduce al cerro de la Cruz y no podían atravesar el río debido a la crecida del caudal. 🪢Ante esta situación, los equipos de emergencia implementaron un sistema de cruce mediante cuerdas y lograron ponerlos a salvo. 🩺Posteriormente, fueron asistidas y evaluadas por personal médico, que constató que se encontraban en buen estado de salud. — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) November 23, 2026

Los cuatro excursionistas fueron rescatados sin lesiones

Una vez finalizado el procedimiento, las cuatro personas fueron trasladadas fuera de la zona de riesgo y examinadas por personal médico.

Los profesionales constataron que todos se encontraban en buen estado de salud, por lo que no fue necesario derivarlos a un establecimiento hospitalario.

El episodio ocurrió en un contexto de inestabilidad meteorológica en distintos sectores de Córdoba, donde las precipitaciones pueden provocar aumentos repentinos en el caudal de los ríos serranos y dificultar la circulación de quienes realizan actividades recreativas.