Una impresionante granizada en Córdoba sorprendió este domingo a los habitantes de Villa Dolores, en el departamento San Javier, donde una intensa tormenta provocó una importante acumulación de hielo sobre calles y veredas. El fenómeno ocurrió en medio de una alerta amarilla por tormentas que alcanzaba a gran parte de la provincia y dejó imágenes llamativas que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Nov 22_2⃣ Climate Awareness🆘 🌊Heavy rains have flooded & destroyed infrastructure in Coronel Sapucaia, #Brazil ❄️Hail river in Villa Dolores, Córdoba #Argentina, Nov 21 🌩️Thunderstorm in Melbourne, Victoria #Australia 🚨M5.4 earthquake in #Peru, 117km deep, 9km from Carhuamayo https://t.co/AO3jXdohPp</p>— Irene (@irene_makarenko) <a href="https://x.com/irene_makarenko/status/2124848884107096368?ref_src=twsrc%5Etfw">November 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La caída de granizo se produjo de manera repentina y, aunque las piedras no fueron de gran tamaño, su abundancia permitió que el suelo quedara completamente cubierto de blanco en pocos minutos. Los vecinos registraron con sus teléfonos celulares cómo las calles adquirieron una apariencia similar a la de un paisaje nevado.

A la granizada se sumaron precipitaciones intensas que provocaron anegamientos en distintos sectores de la localidad. El agua comenzó a circular con fuerza por las calles y arrastró grandes cantidades de hielo, lo que dio lugar a la formación de verdaderos ríos blancos que avanzaban por la vía pública.

Las imágenes que dejó la granizada en Villa Dolores

Uno de los aspectos más llamativos del fenómeno fue la acumulación de granizo en calles y veredas. La cantidad de hielo que cayó durante la tormenta transformó rápidamente el paisaje urbano y generó escenas poco habituales para los habitantes de la ciudad cordobesa.

Están locos, de estar usando la MODIFICACIÓN DEL CLIMA como ARMA MILITAR contra la Naturaleza y la Humanidad... Basta SATÁNICOS de destruir y matar 22 Noviembre 2026, Villa Dolores, Córdoba, Argentina GRANIZADOS de PIEDRAS GIGANTES destruyendo todo: https://t.co/atleUrZI4w</p>— Sergio Valente (@_Sergio_63) <a href="https://x.com/_Sergio_63/status/2124717887537496507?ref_src=twsrc%5Etfw">November 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

En algunos sectores, las corrientes de agua desplazaron el granizo acumulado y formaron extensas franjas blancas que avanzaban por las calles. Las imágenes mostraron cómo el hielo era arrastrado por el agua de lluvia, mientras continuaban las precipitaciones.

El episodio fue registrado por numerosos vecinos, quienes compartieron videos y fotografías del fenómeno. La combinación de granizo abundante y agua acumulada fue uno de los principales aspectos que caracterizaron a la tormenta, detalló ElDoceTV.