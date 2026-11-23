La creciente del río Paraná en Entre Ríos continúa afectando a numerosas familias de distintas localidades ribereñas, pese a que el nivel del agua permaneció estacionario durante los últimos días. Según el relevamiento difundido este lunes por la Dirección Provincial de Defensa Civil, se registraron 14 personas evacuadas, 22 autoevacuadas, 65 familias autoevacuadas y otras 15 familias aisladas, además de 62 personas que permanecían incomunicadas por el avance del agua.

El informe oficial detalló que las situaciones más comprometidas se concentraron en Paraná, La Paz, Las Cuevas y Victoria. En tanto, otras localidades, como Hernandarias y Diamante, continuaron con registros superiores a sus respectivos niveles de evacuación, aunque no se informaron personas desplazadas en esos sectores.

Desde el Gobierno provincial señalaron que se mantuvo el monitoreo permanente de los cursos fluviales y la coordinación con las autoridades municipales. Además, Defensa Civil indicó que toda la provincia permanecía en situación verde, de acuerdo con los sistemas de alerta meteorológica y de emergencias.

Paraná concentra la mayor cantidad de familias afectadas

En Paraná, el río se ubica en los 5,62 metros, con una tendencia estacionaria este lunes. La medición permaneció por encima de la altura de alerta, establecida en 4,70 metros, y del nivel de evacuación, fijado en cinco metros.

Según Protección Civil municipal, 14 personas permanecían evacuadas en el mirador de Bajada Grande, mientras que otras 50 familias se encontraban autoevacuadas. Además, se contabilizaron 62 personas aisladas como consecuencia del avance del agua.

En La Paz, el río registró 6,08 metros, por encima de la altura de alerta de 5,80 metros y cerca del nivel de evacuación de 6,15 metros. Allí se informó que una familia permanecía evacuada y otras nueve habían abandonado sus viviendas por sus propios medios.

Familias aisladas en Las Cuevas y autoevacuados en Victoria

La situación también afectó a Las Cuevas, donde las autoridades comunales comunicaron que seis familias estaban autoevacuadas y otras 15 permanecían aisladas. Los datos fueron transmitidos por la presidenta comunal al coordinador zonal de Defensa Civil.

En Victoria, el río se mantuvo estacionario en 5,25 metros, superando el nivel de evacuación de 4,90 metros. Las autoridades municipales registraron 22 personas autoevacuadas.

Por su parte, Hernandarias presentó una altura de 6,20 metros y Diamante alcanzó los 5,82 metros. Ambas localidades permanecieron por encima de sus niveles de evacuación, aunque en Hernandarias no se registraron evacuados.

Seguimiento de la situación hídrica

Finalmente, en Ibicuy el río registró 1,10 metros, por debajo de los niveles de alerta y evacuación, sin personas evacuadas.

Las autoridades provinciales continuaron con el seguimiento de la creciente, mientras persistieron las consecuencias del avance del agua sobre viviendas y accesos de las localidades ribereñas.