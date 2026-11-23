Una familia de Oro Verde organizó un mate bingo solidario para ayudar a Vianca, una niña de cuatro años que padece artritis juvenil y necesita viajar periódicamente a Buenos Aires para realizar controles médicos. La actividad se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre, desde las 16, en el salón de la parroquia Santo Domingo Savio, en Paraná, con entradas a 2.000 pesos.

Jenifer Albornoz, mamá de la pequeña, explicó a Elonce que los fondos recaudados serán destinados a cubrir los pasajes y la estadía durante una nueva consulta en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, prevista para diciembre.

“Viajamos en octubre y ahora volvemos a viajar en diciembre”, relató la mujer, quien destacó la importancia de mantener las interconsultas con los especialistas que siguen la evolución de su hija.

Vianca tiene cuatro años y continúa con su tratamiento

La niña atravesó distintas intervenciones médicas desde que comenzó a manifestar los síntomas de la enfermedad. Actualmente recibe medicación y un tratamiento biológico que le permitió recuperar parte de su movilidad.

“Ella en este momento, con el tiempo así, está superdolorida. Ya entró al quirófano dos veces, una vez por la rodilla y otra por el pie. Está con tratamiento, se inyecta cada 14 días y toma medicación. Con cuatro añitos ha pasado mucho”, expresó Jenifer.

A pesar de las molestias que todavía presenta, su mamá destacó los avances registrados desde que comenzó a recibir la medicación.

“El tratamiento está funcionando. Tiene dolores, tiene molestias, pero, a diferencia de cómo estaba antes, hoy camina y corre, cosas que antes no podía hacer”, aseguró.

La mujer aclaró que la medicación está garantizada mediante un subsidio gestionado a través del Hospital San Roque. Sin embargo, la familia necesita afrontar los gastos que demandan los viajes a Buenos Aires.

Un mate bingo para recaudar fondos

Jenifer contó que anteriormente organizaron una actividad similar en Colonia Ensayo, aunque la concurrencia fue menor a la esperada.

“Logramos conseguir otro lugar en Paraná, en el salón de la iglesia de Domingo Savio. Nos lo prestaron para este sábado, así que vamos a intentar hacer otro mate bingo para juntar para los pasajes, la estadía y todo lo que necesitamos”, explicó.

La entrada tendrá un valor de 2.000 pesos e incluirá un cartón para participar. Además, habrá sorteos y la familia continuará recibiendo donaciones de premios para la actividad.

“Estamos recolectando premios, así que si la gente tiene algún regalito para donar, lo que pueda, nos ayuda un montón”, manifestó.

Cómo colaborar con Vianca

La familia habilitó diferentes alternativas para quienes deseen acompañar la iniciativa. Además de participar del mate bingo, los interesados podrán colaborar mediante transferencias al alias morena.vianca.mp, a nombre de Jenifer Albornoz.

Todos por Vianca: Organizan un mate bingo a beneficio

La mamá de Vianca remarcó que quienes no puedan asistir también tendrán la posibilidad de realizar una transferencia para acompañar la campaña solidaria.

Finalmente, compartió sus expectativas sobre la recuperación de su hija y la importancia de sostener la atención médica.

“Hemos pasado por mucho y verla que está mejorando, que el tratamiento está funcionando y que las consultas funcionan, no queremos dejar de hacerlas. El año que viene va a empezar el jardín y queremos que tenga una vida normal como todo niño”, concluyó Jenifer.