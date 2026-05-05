Artritis idiopática juvenil: el desafío de una niña de tres años y el pedido solidario de su familia

La realidad de Vianca, una pequeña de apenas tres años, refleja el duro impacto de la artritis idiopática juvenil en la infancia. Su familia, oriunda de Oro Verde, enfrenta un proceso complejo en busca de un tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida. Mientras tanto, impulsan distintas iniciativas solidarias para poder costear un viaje clave a Buenos Aires.

“Viajamos el 15 allá”, relató a Elonce su mamá, Jenny, quien junto a Ángel, el padre de la niña, acompaña día a día la evolución de la enfermedad.

El diagnóstico llegó tras los primeros síntomas en una de sus rodillas. “La llevaron al quirófano, le filtraron la rodilla, le pusieron corticoide. Gracias a eso pudo volver a caminar y correr, pero ahora la enfermedad le está tomando el pie”, explicó Jenny, evidenciando cómo la condición avanza en el cuerpo de la pequeña.

El avance de la enfermedad y el dolor cotidiano

Con el paso del tiempo, los síntomas se intensificaron. La artritis idiopática juvenil no solo afecta sus extremidades inferiores, sino también sus manos y brazos. “Tiene mucho dolor de manos, de deditos, de codo. Cuando ella corre o la llevamos a algún lado, son dos o tres días que ya está en la cama dolorida”, detalló su madre.

La situación impacta también en la rutina familiar. Actividades simples como asistir a un cumpleaños requieren planificación. “No vamos a lugares con peloteros porque si juega mucho después está muy dolorida. Fuimos a un salón, corrió y después estuvo dos días en la cama superdolorida”, agregó.

A pesar de las dificultades, el objetivo es claro: lograr que Vianca tenga una vida lo más normal posible. “El año que viene empieza el jardín”, señaló Jenny.

Una red solidaria para llegar a Buenos Aires

Frente a este panorama, la familia organiza colectas solidarias para reunir fondos. “Estamos haciendo una colecta solidaria con lo que la gente pueda donarnos. También estamos organizando un mate bingo solidario y una rifa”, explicó Jenny.

El tratamiento y los medicamentos representan un costo elevado. Según detallaron, supera los dos millones de pesos, lo que hace indispensable la ayuda comunitaria. “Con lo que la gente pueda ayudar, todo es bienvenido”, expresó Ángel.

El viaje a Buenos Aires busca abrir nuevas posibilidades médicas. “Necesitamos ir para ver otra consulta, ver si hay otro especialista, otra respuesta que nos puedan dar, porque tiene 3 años y la enfermedad avanza muy rápido”, remarcaron.

Todos por Vianca: Necesita una medicación de más de 2 millones de pesos

Una familia unida frente a la adversidad

El núcleo familiar se completa con Morena, la hermana de cinco años, quien vive de cerca la situación. “Vamos los cuatro, más que nada por la hermanita que está pegada a ella y lo siente mucho más”, contó el padre, reflejando el vínculo entre ambas.

La solidaridad de la comunidad ya ha comenzado a dar resultados. “La gente es muy colaboradora. Últimamente nos han ayudado mucho, gracias a eso ella ha tenido medicación”, reconoció Jenny.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 343 154 524 689 o ayudar al alias morena.vianca.mp. “Con un granito de arena podemos hacer un montón de cosas”, concluyó la familia, con la esperanza de que Vianca encuentre una mejor respuesta a su artritis idiopática juvenil y pueda vivir su infancia con menos dolor.