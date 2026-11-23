Las actividades se desarrollaron en dos jornadas, donde se compartieron las producciones realizadas durante seis meses en distintos barrios de Paraná. Participantes, talleristas y familias se reunieron para mostrar el trabajo realizado y celebrar el recorrido colectivo.
La Municipalidad de Paraná realizó el cierre de los Talleres Culturales Barriales 2026 con dos jornadas de muestras y clases abiertas. Los encuentros tuvieron lugar el miércoles en el CIC Este y el jueves en el CIC La Floresta, donde se expusieron los trabajos y las experiencias construidas a lo largo del año.
Las actividades permitieron compartir las producciones de los participantes en disciplinas como artes visuales, muralismo, grabado, serigrafía, teatro, percusión, confección de juguetes populares y humor gráfico e historietas, entre otras. También hubo propuestas musicales a cargo de la Asociación Amigos de la Banda de Música Infanto Juvenil Entrerriana, en el marco del programa municipal Construir Valores.
Micaela Acosta, coordinadora general de la Subsecretaría de Cultura, destacó el alcance territorial de la iniciativa y su importancia como política pública de la gestión de la presidenta municipal Rosario Romero. “Es una política pública que tiene que ver con propiciar herramientas y actividades creativas, lúdicas, colaborativas y colectivas en distintos puntos de Paraná, destinadas a infancias y adolescencias que habitan espacios sociocomunitarios”, explicó.
En ese sentido, señaló que el programa cuenta con 26 talleristas que desarrollan sus propuestas en distintos espacios de la ciudad y que los cierres se organizaron en dos jornadas para facilitar la participación de quienes formaron parte de las actividades en cada sector.
Acosta también puso en valor el vínculo previo que muchos talleristas construyen con los barrios y sus comunidades, incluso antes del inicio formal del programa. “Hay una relación que va más allá de lo institucional y tiene que ver con lo comunitario y lo social del propio territorio”, expresó.
El arte como herramienta de encuentro y construcción colectiva
Las experiencias de los talleristas reflejan el sentido de una propuesta que busca acercar herramientas culturales a los barrios y promover la participación a través de la creación.
Pájaro Carreira, a cargo del taller de mural, destacó la posibilidad de trabajar con los gurises en la construcción de obras colectivas y en la transformación de los espacios que habitan. “Poder ver cómo se apropian de la herramienta cultural, del encuentro y, sobre todo, generar una obra colectiva como es un mural, donde pueden elegir qué temática va a tener ese espacio y que no sea una imposición, es un gran disfrute”, señaló.
Por su parte, Fabio Deganutti, tallerista de juguetes populares, explicó que la propuesta busca recuperar prácticas culturales y promover el intercambio entre generaciones. “Es reencontrarse con aquella época en que en las casas se fabricaban sus propios juguetes. Es que los chicos empiecen a ver que hay cultura en el barrio, que no es necesario escaparnos del lugar donde estamos para encontrar cosas”, sostuvo.
Maxi Sanguinetti, responsable del taller de humor gráfico e historietas, valoró el entusiasmo de los participantes y las producciones realizadas durante los encuentros. Contó que trabajaron con pequeñas publicaciones, revistas e historietas, además de recorrer los elementos narrativos del género a partir de lecturas de clásicos argentinos como Mafalda. “Es un espacio hermoso, muy creativo, en donde uno termina aprendiendo más de lo que puede transmitir. Los chicos se engancharon un montón con las consignas”, expresó.
Cultura en los barrios
Los Talleres Culturales Barriales forman parte de una política pública municipal orientada a promover el acceso a la cultura, la formación artística y la participación comunitaria en distintos sectores de Paraná.
Enmarcado en la Ordenanza N.º 10.116, el programa desarrolló durante seis meses propuestas destinadas principalmente a infancias y adolescencias, con encuentros semanales en Centros Integradores Comunitarios, comisiones vecinales, bibliotecas populares, merenderos y otros espacios comunitarios.
La edición 2026 incluyó distintas disciplinas artísticas y estuvo a cargo de talleristas, educadores y hacedores culturales locales, que acompañaron los procesos de aprendizaje, experimentación y creación colectiva.
Las jornadas de cierre permitieron poner en común ese recorrido, compartir las producciones y reconocer el valor de los espacios culturales que se construyen en cada barrio, donde el arte también es una herramienta para encontrarse, expresarse y fortalecer los vínculos comunitarios.