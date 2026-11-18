Se realizó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con propuestas de indumentaria reutilizada, prendas de diseño y producciones locales. La iniciativa de la Municipalidad genera oportunidades de comercialización, acompaña el desarrollo de proyectos productivos y promueve la reutilización de prendas.
La jornada reunió a 35 expositores vinculados a la moda circular y otros 20 integrantes de los centros municipales de economía social. Además de la venta de productos, la propuesta incluyó por primera vez un desfile para visibilizar las creaciones locales.
El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, destacó la participación de los vecinos y el crecimiento de esta iniciativa municipal: "Es importante ver cómo, desde el Estado municipal, con compromiso y trabajo en los talleres, se generan oportunidades para que muchos vecinos puedan desarrollar sus proyectos y comercializar sus productos".
La subsecretaria de Economía Social y Solidaria, Priscila Spinetti, explicó que la propuesta reunió indumentaria de diseño, ropa reutilizada y prendas intervenidas, junto con producciones de quienes se capacitaron durante el año en los centros municipales.
En ese sentido, destacó el acompañamiento que brinda la gestión de la intendenta Rosario Romero mediante capacitaciones en costos y comercialización, que permiten mejorar las herramientas de trabajo y ampliar las posibilidades de crecimiento.
La moda circular tuvo su primer desfile
Una de las novedades de esta edición fue la realización de un desfile para mostrar las prendas diseñadas e intervenidas. La actividad contó con modelos de la agencia de Susana Scalvínoni y la participación de la asesora de moda Cynthia Roldán.
Por su parte, Agostina Ríos, una de las participantes, comentó que "esta propuesta nos permite darle una nueva vida a algo que ya tiene una historia y que puede seguir contando otra. También nos ayuda a tomar conciencia sobre la importancia de reutilizar y cuidar el planeta", expresó.