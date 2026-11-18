Un kayakista denunció que fue embestido por una moto de agua en el río Paraná y sus ocupantes escaparon. La embarcación quedó seriamente averiada.
Un kayakista de la ciudad de Rosario fue embestido por una moto de agua mientras regresaba de la isla y denunció que sus ocupantes escaparon sin asistirlo. El hecho ocurrió durante el fin de semana, a unos 200 metros de la costa, cuando el joven navegaba por el río Paraná y una de las motos que integraba un grupo impactó contra la proa de su embarcación.
Según relató, el impacto provocó que cayera al agua y sufriera un golpe en una de sus piernas, que le dejó un hematoma. Además, el kayak resultó dañado y comenzó a ingresar agua, por lo que tuvo dificultades para mantenerse a flote.
El joven contó que había estado en la isla, en la zona de la Pulpería del Kayakista, y que emprendía el regreso cuando advirtió la presencia de una lancha y cuatro motos de agua. Después de que pasaran la embarcación y tres de las motos, la última realizó una maniobra que terminó con el impacto contra su kayak.
"Quedó apuntando directamente a donde estaba yo y terminó impactando contra la punta del kayak", explicó. Tras caer al agua, intentó recuperar sus pertenencias, entre ellas los lentes y la pala, y consiguió volver a subir a la embarcación. Sin embargo, los dos ocupantes de la moto de agua ya se habían retirado del lugar.
El kayakista cuestionó que quienes lo embistieron no se detuvieran para comprobar su estado ni le ofrecieran ayuda. "No prestaron atención a lo que había pasado. Ni siquiera se acercaron a darme una mano", señaló en diálogo con El Tres.
También advirtió sobre los riesgos de las maniobras imprudentes y la circulación a alta velocidad en el río, donde conviven embarcaciones de distinto tipo y personas que realizan actividades recreativas. Según consideró, el impacto podría haber tenido consecuencias más graves si la moto de agua lo hubiera alcanzado directamente.
Tras el episodio, realizó una denuncia ante Prefectura Naval. Además, reclamó mayor responsabilidad y precaución por parte de quienes navegan en el Paraná para evitar accidentes y garantizar que todos puedan disfrutar del río.