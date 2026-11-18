El futbolista Agustín Giay protagonizó un emotivo momento con la hija de Eugenia Quevedo durante la previa del amistoso entre la Selección Argentina y Costa Rica, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El defensor consoló a Helenita, quien comenzó a llorar mientras su madre interpretaba el Himno Nacional Argentino.

La escena ocurrió durante la tradicional ceremonia previa al encuentro, cuando los futbolistas ingresaron al campo de juego acompañados por niños. Giay, lateral derecho del Palmeiras, salió junto a la hija de la cantante cordobesa, quien había sido convocada para interpretar las estrofas del himno.

Aunque el episodio no apareció en la transmisión televisiva del partido, las imágenes circularon posteriormente en las redes sociales y mostraron la reacción del jugador ante la emoción de la pequeña.

💙❤️😍 TERNURA TOTAL. 🥺 El maravilloso gesto de Agustín Giay, consolando a Helena, la hija de Eugenia Quevedo, quien cantó el himno nacional en la previa del partido entre @Argentina y Costa Rica. 🇦🇷 El exjugador de #SanLorenzo fue titular y dio una asistencia. 📹 @TyCSports https://t.co/gmg8lA6wYN — San Lorenzo De América (@Sanloreamerica) November 18, 2026

El gesto de Agustín Giay que emocionó en las redes sociales

Mientras Eugenia Quevedo cantaba el Himno Nacional, su hija permanecía junto al futbolista, a pocos metros de donde se encontraba la artista. La niña comenzó a llorar, visiblemente emocionada por la experiencia de estar dentro del campo de juego y acompañar a los integrantes de la Selección Argentina.

Al advertir lo que ocurría, Agustín Giay se agachó para quedar a la altura de Helenita, la abrazó y le dedicó algunas palabras para tranquilizarla. Luego volvió a incorporarse junto a sus compañeros, aunque continuó acariciándola mientras se desarrollaba la ceremonia.

El gesto del defensor fue registrado en imágenes que se difundieron después del encuentro y generaron numerosas reacciones entre los seguidores de la Selección Argentina y de la cantante de cuarteto.

🗣️ Euge Quevedo y el video viral de su hija, Helenita, siendo consolada por Giay: "GRACIAS POR CONSOLARLA. ESTABA EMOCIONADA POR ESTAR AHÍ CON LOS JUGADORES". https://t.co/yMC61uuCGk — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

Eugenia Quevedo agradeció al futbolista por consolar a su hija

Después del partido, Eugenia Quevedo se refirió al episodio en declaraciones a TyC Sports y explicó cómo vivió su hija la experiencia de participar en la ceremonia previa al amistoso.

“Estaba emocionada por estar ahí, con los jugadores. Creo que todos nos emocionaríamos”, expresó la cantante al recordar el momento.

La artista también agradeció especialmente al defensor argentino por acompañar a Helenita cuando comenzó a llorar.

“Estaba muy emocionada mi bebé. Gracias por consolarla, ella es muy chiquita. Estaba muy contenta y muy eufórica, pero imagino que estar en la cancha y con los jugadores es realmente una locura”, manifestó.

Y agregó: “Ella, con tan corta edad, claramente se iba a emocionar”.

No fue la primera vez que Eugenia Quevedo tuvo la oportunidad de interpretar el Himno Nacional en un partido de la Selección Argentina. El 4 de septiembre de 2025 había sido convocada para cantar antes del encuentro frente a Venezuela, correspondiente a las Eliminatorias para el Mundial 2026.