Una caída masiva de Red Link afectó a bancos de todo el país desde la noche del lunes 16 de noviembre y provocó dificultades para realizar operaciones a través de los canales digitales. La interrupción continuaba este martes 17 y perjudicaba principalmente el acceso al home banking, las transferencias bancarias, el pago de servicios y las consultas de saldos.

El inconveniente se originó por una falla técnica generalizada en la plataforma de Red Link, empresa que brinda infraestructura tecnológica a alrededor de 30 entidades financieras de Argentina. Aunque inicialmente se esperaba que los servicios se restablecieran durante la mañana del martes, no había un horario confirmado para su normalización, informó MDZ.

Entre los bancos que reportaron problemas se encontraban Banco Nación, Banco Rioja, Banco Municipal de Rosario, Banco de Tierra del Fuego y Banco del Chubut.

Qué bancos fueron afectados por la caída de Red Link

La interrupción alcanzó a distintas entidades que utilizan los servicios tecnológicos de Red Link. Además de los bancos que confirmaron inconvenientes, la empresa brinda infraestructura a Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad y entidades provinciales de Neuquén, La Pampa, Córdoba, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, San Juan y Santiago del Estero.

Sin embargo, no todas las entidades vinculadas a Red Link habían confirmado problemas en sus plataformas.

En Rosario, el Banco Municipal informó restricciones tanto en su página web como en su aplicación y aclaró que el inconveniente era ajeno a sus propios sistemas.

Por su parte, el Banco de Tierra del Fuego reconoció una falla de alcance nacional, mientras que el Banco del Chubut comunicó dificultades similares.

Qué operaciones bancarias presentaron fallas

Los principales inconvenientes reportados por los usuarios estuvieron relacionados con:

Home banking: dificultades para ingresar a las cuentas bancarias.

Transferencias: problemas para enviar dinero entre cuentas.

Consulta de saldos: imposibilidad de acceder a información bancaria.

Pago de servicios: interrupciones al intentar abonar facturas mediante canales digitales.

En tanto, Banco Rioja aclaró que su billetera virtual continuaba funcionando con normalidad, pese a las dificultades registradas en su servicio de home banking.