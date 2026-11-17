El Gobierno nacional no prevé mejorar los haberes de los jubilados ni actualizar el bono de $70.000 que reciben quienes cobran la mínima. Así lo expresó el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante la conferencia de prensa de este martes en Casa Rosada, donde también defendió las políticas sociales de la administración de Javier Milei y aseguró que ninguna gestión hizo más por la justicia social.

Consultado sobre una posible recomposición de los ingresos previsionales, Ravier evitó anticipar medidas. "El ministro (Luis) Caputo ha hablado. En cuanto haya algún anuncio específico para jubilados y pensionados, se hará por los canales habituales", señaló.

"Los ingresos de los jubilados han mejorado" 🗣️ El vocero presidencial, Adrián Ravier, agregó que "son 3 años donde las cosas se han hecho muy bien". — El Destape (@eldestapeweb) November 17, 2026

El ministro de Economía había manifestado recientemente que, antes de avanzar con mejoras en las jubilaciones, resulta necesario aumentar la formalización laboral y la recaudación. Mientras tanto, el bono compensatorio permanece congelado en $70.000, situación que reduce progresivamente su poder adquisitivo frente a la inflación.

Qué dijo Ravier sobre los ingresos de los jubilados

El vocero presidencial reconoció que los haberes todavía no alcanzan los niveles deseados, aunque sostuvo que la situación mejoró respecto de 2023, cuando, según afirmó, los ingresos previsionales se encontraban en niveles mínimos.

"No estamos donde quisiéramos estar y los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobraran. Sin embargo, estamos mejorando sus ingresos en un país que está ordenándose después de un enorme desequilibrio que recibimos", expresó.

Ravier también defendió los resultados de la política económica oficial. "Hoy tenemos una Argentina más estable y esto significa que los jubilados realmente están mejor que antes", aseguró. Pese a estas declaraciones, no anunció incrementos adicionales ni modificaciones en el refuerzo destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

(Agencia NA)

La defensa de la justicia social y la respuesta al Papa

Durante la misma conferencia, el funcionario se refirió a los planteos del papa León XIV, quien había revelado que solicitó al presidente Javier Milei una mayor asistencia para los sectores vulnerables de Argentina, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En ese contexto, Ravier afirmó que “nadie ha hecho más por la justicia social que La Libertad Avanza gobernando este país desde 2023 hasta 2026”. Y explicó: "Esto es así si por justicia social entendemos preocupación y acciones en favor de los más humildes".

El portavoz sostuvo que no existe una contradicción necesaria entre la doctrina social de la Iglesia y las políticas económicas del Gobierno. Para fundamentar su posición, recurrió al pensamiento del economista Friedrich Hayek y planteó que existen distintas interpretaciones del concepto de justicia social.

"Cuando hablamos de justicia social estamos negando el término justicia" 🗣️ El comentario del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre la justicia social: "Por ahí va la crítica de Milei al concepto", aclaró. — El Destape (@eldestapeweb) November 17, 2026

Pobreza, consumo y perspectivas económicas

Ravier también aseguró que el Gobierno recibió favorablemente los mensajes del pontífice y rechazó que sus declaraciones constituyeran una intervención en la política nacional. Además, defendió la reducción de la pobreza, que, según las cifras mencionadas por el funcionario, pasó del 57% al 32%.

Sin embargo, reconoció que "una de cada tres personas es pobre" y expresó su expectativa de que el indicador continúe disminuyendo durante los próximos meses.

En relación con la economía, admitió que el crecimiento de 2026 será inferior al proyectado inicialmente y mencionó la influencia de factores externos. También descartó impulsar el consumo mediante emisión monetaria, al considerar que esa medida podría generar mayor inflación.

Finalmente, defendió la política de reducción de impuestos y anticipó que el Gobierno buscará nuevas rebajas durante 2027, mientras mantiene el equilibrio fiscal como uno de sus principales objetivos.