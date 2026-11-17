La creación de la Coordinación de Nutrición en Entre Ríos fue anunciada este martes por el Gobierno provincial, en el marco de una reforma del sistema de alimentación escolar que comenzará a implementarse durante el ciclo lectivo 2027. La nueva dependencia estará encabezada por la licenciada Carolina Guinle y tendrá como objetivo coordinar las políticas alimentarias, supervisar la calidad nutricional y elaborar recomendaciones para los distintos programas provinciales.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. También participaron Guinle y Elsa Olmedo, representante del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos.

Colello explicó que la decisión surgió después de detectar diferencias en la alimentación que recibían los estudiantes según el establecimiento educativo. "Había mucha desigualdad en el sistema", sostuvo, al señalar que algunas escuelas ofrecían frutas y leche, mientras que otras disponían de desayunos con menor variedad nutricional.

Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación (Elonce)

Una nueva coordinación para supervisar la alimentación

El funcionario anunció que la coordinación tendrá carácter transversal y trabajará sobre las políticas alimentarias provinciales. Además, confirmó la apertura de tres concursos públicos para incorporar licenciados en Nutrición a la planta permanente del Estado.

Entre sus responsabilidades estará avanzar en la reglamentación de la ley provincial de alimentación saludable, sancionada en 2018. También se institucionalizará una mesa consultiva con representantes de Educación, Salud, universidades y el Colegio de Nutricionistas.

Guinle explicó que inicialmente se trabajará sobre los comedores escolares. "La idea es empezar a trabajar primero en todo lo que es la parte de las comidas de los niños dentro de los comedores escolares", señaló, y destacó la necesidad de verificar el aporte de macro y micronutrientes.

Carolina Guinle, coordinadora de Nutrición (Elonce)

Cómo cambiará el sistema de comedores escolares

El Gobierno confirmó que avanzará hacia un sistema mixto de provisión de alimentos, que combinará compras centralizadas con la adquisición de productos frescos mediante mecanismos locales.

Según Colello, la centralización permitirá conocer cuánto se invierte, qué productos se compran y cómo llegan a cada establecimiento. El funcionario recordó que existen más de diez denuncias penales vinculadas con presuntas irregularidades en el sistema anterior, actualmente bajo investigación judicial.

Además, aseguró que el nuevo esquema buscará garantizar que el desayuno y el almuerzo cubran, en conjunto, al menos el 70% de los nutrientes diarios que necesitan los estudiantes. La propuesta incorporará frutas frescas y productos elaborados con insumos entrerrianos.

Elsa Olmedo, representante del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (Elonce)

Qué pasará con los alimentos y las escuelas

Elsa Olmedo explicó que el Colegio de Nutricionistas solicitó reducir los azúcares añadidos e incrementar el contenido de proteínas y fibras. "En cuanto a las recomendaciones nutricionales, estamos conformes con lo que se ha desarrollado y se ha decidido", manifestó.

Sin embargo, advirtió que será necesario evaluar la aceptación de los alimentos por parte de los estudiantes. También destacó que la UADER desarrolla una investigación sobre el estado nutricional de niños que asisten a comedores escolares, con más de 2.200 evaluados en distintos departamentos.

Otro desafío será la infraestructura. Colello indicó que el 56% de las escuelas entrerrianas no cuenta con depósitos para almacenar alimentos. Ante esta situación, se proyecta organizar centros logísticos y mejorar progresivamente las condiciones de los establecimientos.

Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos (Elonce)

Cuándo comenzará a funcionar el nuevo sistema

Berisso confirmó que los alimentos frescos continuarán adquiriéndose mediante la tarjeta utilizada actualmente, mientras que la distribución de los productos centralizados estará a cargo de empresas entrerrianas.

Colello sostuvo que la nueva modalidad permitirá generar más de 100 puestos de trabajo directos y facilitará la tarea de los docentes, al reducir su participación en la compra de alimentos.

Finalmente, las autoridades aclararon que el sistema actual continuará funcionando hasta finalizar el ciclo lectivo 2026. La nueva modalidad comenzará con el inicio de las clases de 2027, bajo la supervisión de la Coordinación de Nutrición y la mesa consultiva interdisciplinaria.