La automotriz Volkswagen lanzó una campaña de financiación a tasa 0% para la compra de vehículos 0 km. Las ofertas de los “Black Days” comenzaron el lunes 16 de noviembre y estarán vigentes hasta el sábado 21 inclusive en concesionarios oficiales adheridos de todo el país.

El plazo de 36 meses corresponde al Polo, para el que se pueden financiar hasta $14 millones. En las demás alternativas detalladas por la compañía, el plazo es de 18 meses y el monto máximo varía según el modelo.

La campaña incluye al Polo, Virtus, Nivus, T-Cross, Tera, Taos y Amarok, sujetos a disponibilidad. Además de la financiación, la empresa anunció bonificaciones en el mantenimiento programado y beneficios en seguros.

Cuánto se puede financiar según el modelo

Para los modelos Tera, Nivus, T-Cross y Taos, la automotriz informó que se pueden financiar hasta $23 millones en 18 meses a tasa 0%. El tope corresponde al monto del préstamo, por lo que la diferencia con el precio final del vehículo queda a cargo del comprador.

La Amarok tiene el mayor monto de financiación anunciado en la campaña. Para esa camioneta se ofrecen dos alternativas a 18 meses, una de hasta $26,5 millones y otra de hasta $20 millones.

La empresa también informó una opción general para automóviles de la marca de hasta $13,5 millones a tasa 0%. En ese caso, el plazo de devolución también es de 18 meses.

Dónde consultar las condiciones de la financiación

Las condiciones comerciales se consultan en los concesionarios oficiales adheridos. Allí se puede verificar la disponibilidad de la versión elegida y el monto que se puede financiar para esa unidad.

La automotriz anunció la tasa del 0%, pero el comunicado de la campaña no detalló el costo financiero total de cada operación. Ese dato permite identificar si al monto financiado se le suman gastos o cargos.

Las bonificaciones de mantenimiento y los beneficios en seguros también forman parte de la campaña hasta el sábado 21. Su alcance se informa en cada concesionario junto con las condiciones de financiación.