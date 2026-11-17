El enfrentamiento ocurrió tras la semifinal entre Sarmiento y Libertad, disputada en Victoria. El jefe policial Roberto Donda confirmó que hubo golpes y patadas entre menores de edad, sin intervención del público.
Una violenta pelea entre jugadores de fútbol Sub-17 se registró el sábado en la ciudad de Victoria, luego de la semifinal disputada entre Sarmiento y Libertad en la cancha del Club 25. El enfrentamiento comenzó tras la definición por penales, en la que se impuso Sarmiento, y terminó con corridas, golpes de puño y patadas entre futbolistas de ambos equipos.
El jefe de la Departamental Victoria de Policía, Roberto Donda, brindó detalles sobre los incidentes y confirmó que las agresiones ocurrieron exclusivamente dentro del campo de juego, sin participación del público que presenciaba el encuentro.
"Al finalizar la tanda de penales, se produjo un disturbio entre jugadores en el campo de juego. Se observaron agresiones físicas, como patadas y golpes de puño", explicó Donda al reconstruir lo sucedido.
La intervención policial durante la pelea
El funcionario precisó que el enfrentamiento involucró a varios futbolistas menores de edad y que integrantes de los cuerpos técnicos intervinieron para intentar separarlos.
En el establecimiento deportivo también se encontraban dos efectivos policiales, quienes actuaron para controlar la situación y evitar que las agresiones continuaran.
"Había dos funcionarios policiales en la cancha que trataron de disuadir y calmar la situación", señaló el jefe departamental.
Donda aclaró que no hubo personas detenidas y explicó que, en las categorías juveniles, la contratación de servicios policiales adicionales no es obligatoria, sino que queda a criterio de cada club.
La Policía espera el informe del árbitro
Tras los incidentes, la Policía quedó a la espera del informe arbitral para avanzar en la identificación de los futbolistas que participaron de las agresiones.
El jefe policial explicó que, al tratarse de menores de edad, la fuerza no puede iniciar un expediente por estos hechos mediante el procedimiento habitual.
En ese contexto, el documento elaborado por el árbitro será determinante para que las autoridades deportivas evalúen las responsabilidades y las eventuales sanciones.
Finalmente, el jefe de la Departamental Victoria manifestó preocupación por los enfrentamientos registrados en las divisiones formativas y recordó que anteriormente se habían producido situaciones similares. Ante este escenario, anticipó que buscarán reunirse con representantes de la Liga Victoriense de Fútbol y dirigentes de los clubes para analizar medidas preventivas. Elonce.com