Aprueban un plan contra una plaga que amenaza a El Palmar

La Administración de Parques Nacionales aprobó, mediante la Resolución 453, un plan de acción contra el picudo rojo de las palmeras, una especie exótica invasora que representa un riesgo para los palmares nativos de distintas áreas protegidas del país, entre ellas el Parque Nacional El Palmar, ubicado en Colón, Entre Ríos.

El documento estableció procedimientos de prevención, monitoreo, detección temprana y control del insecto, identificado científicamente como Rhynchophorus ferrugineus. Su objetivo fue evitar el ingreso, establecimiento y dispersión de la plaga en las áreas protegidas nacionales, mediante acciones compatibles con la conservación de los ecosistemas.

La decisión se adoptó después de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmara la presencia del picudo rojo en la isla Martín García, provincia de Buenos Aires. El insecto también había sido detectado en Uruguay durante 2022, donde se registró su expansión hacia distintas especies de palmeras.

Por qué representa una amenaza para El Palmar

El plan oficial identificó al Parque Nacional El Palmar como una de las áreas protegidas que albergan palmares nativos de especial importancia ambiental, junto con otros parques nacionales como Iberá, Mburucuyá, Chaco e Iguazú.

En el caso entrerriano, la principal preocupación estuvo relacionada con la conservación de las palmeras yatay (Butia yatay), una especie característica del paisaje del parque y de importancia ecológica, cultural y turística.

Según el informe técnico, el picudo rojo puede afectar distintas especies de palmeras y presenta una elevada capacidad de reproducción y dispersión. Sus larvas se desarrollan dentro del tronco, donde excavan galerías y consumen tejidos vegetales, lo que puede comprometer la estructura de los ejemplares.

El documento aclaró que todavía se desconocen los efectos específicos de una eventual infestación sobre las palmeras nativas argentinas. Por ese motivo, las medidas estuvieron orientadas principalmente a prevenir el ingreso de la plaga y detectar posibles casos de manera temprana.

Cómo se realizarán los controles

El plan aprobado estableció que las intendencias de las áreas protegidas, junto con personal técnico y guardaparques, deberán organizar monitoreos sistemáticos para identificar posibles síntomas compatibles con la presencia del insecto.

Entre las señales que pueden presentar las palmeras afectadas se mencionaron el amarillamiento o marchitamiento de hojas, el deterioro de la copa, la acumulación de fibras vegetales y la aparición de perforaciones en el tronco.

En situaciones avanzadas, también pueden registrarse desprendimientos de hojas centrales, líquidos oscuros, olores asociados a la descomposición interna y, en los casos más graves, la muerte del ejemplar.

La normativa contempló procedimientos de actuación ante sospechas de infestación, con intervención de las autoridades sanitarias competentes para determinar las medidas correspondientes.

Medidas preventivas y coordinación con SENASA

La Administración de Parques Nacionales dispuso que las acciones se desarrollen en coordinación con el SENASA, las autoridades provinciales y municipales y otros organismos vinculados con la protección ambiental.

El programa también contempló medidas preventivas relacionadas con el movimiento de palmeras, restos vegetales y materiales que pudieran favorecer la dispersión del insecto.

Asimismo, estableció la necesidad de elaborar registros, realizar evaluaciones de riesgo y adaptar los procedimientos a las características ambientales de cada área protegida.

Las acciones de control podrán incluir intervenciones mecánicas y tratamientos fitosanitarios autorizados, bajo criterios de seguridad y minimización del impacto ambiental.

Una plaga detectada en Argentina

El picudo rojo es un escarabajo originario del sudeste asiático que se expandió hacia distintas regiones del mundo. De acuerdo con el informe oficial, puede afectar numerosas especies de palmeras ornamentales y productivas.

Los ejemplares adultos presentan una coloración marrón rojiza, un rostro alargado y un tamaño que puede variar entre dos y cinco centímetros. Las hembras pueden depositar entre 200 y 300 huevos durante su vida.

Una de las principales dificultades para combatirlo es que gran parte de su desarrollo ocurre dentro de la palmera. Por esa razón, los daños visibles pueden manifestarse cuando la infestación ya se encuentra avanzada.