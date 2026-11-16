La Juventud Peronista reunió a unos 250 participantes de distintos puntos de Entre Ríos durante un plenario realizado el domingo 8 de noviembre en Paraná, donde se debatieron problemáticas vinculadas con la salud mental, el empleo, la educación y la participación política. El encuentro también permitió plantear la necesidad de establecer un cupo joven para cargos electivos e institucionales dentro del Partido Justicialista (PJ).

En diálogo con Elonce, Tomás Baños, referente de la Juventud Peronista de Paraná, y Agustina Tisler, concejal de María Grande, brindaron detalles de la jornada y destacaron que la convocatoria surgió de la propia militancia juvenil. La actividad se extendió desde las 10 de la mañana hasta la noche y contó con la presencia de dirigentes partidarios.

Baños explicó cómo surgió la iniciativa: “La idea surge de la militancia, del diálogo con los compañeros y de la necesidad de generar espacios para debatir y poner en común las preocupaciones que atraviesan los jóvenes en distintos puntos de la provincia”.

La Juventud Peronista reunió a 250 participantes de toda la provincia

Los organizadores destacaron que el encuentro permitió reunir a jóvenes de diferentes espacios del peronismo entrerriano, quienes participaron en mesas de trabajo y elaboraron propuestas sobre distintas problemáticas.

“Pudimos juntar 250 chicos un domingo de fin de semana largo en Paraná. Vinieron de toda la provincia a una jornada entera, desde las 10 de la mañana hasta las 20 o 21 de la noche, debatiendo, trabajando y haciendo propuestas. Queríamos mostrar que la Juventud Peronista está activa”, expresó Baños.

Uno de los aspectos centrales fue el protagonismo de los participantes durante las discusiones. Los organizadores buscaron modificar la dinámica tradicional de los encuentros partidarios, en los que habitualmente los dirigentes exponen sus posiciones y los militantes escuchan. “El objetivo fue juntarnos con cada joven que quisiera sumarse, invitándolos a participar y ser parte de la organización del plenario”, explicó.

Los dirigentes participaron como oyentes de las propuestas

La organización priorizó que las mesas de debate fueran espacios de intercambio entre jóvenes, sin condicionamientos sobre los temas que debían abordar o las conclusiones que tenían que alcanzar. “Queríamos que se notara que esto viene desde la juventud hacia la juventud y no que un dirigente dijera: ‘Tienen que hablar de cierto tema o trabajar para cierta persona’”, destacaron.

Baños valoró la dinámica de participación y consideró que permitió expresar distintas inquietudes vinculadas con la realidad provincial. “Los chicos pudieron soltarse mucho. Al no haber dirigentes, tuvieron la posibilidad de decir cuáles son realmente sus opiniones”, sostuvo.

Entre los principales ejes abordados estuvieron la salud, el trabajo, la educación y la gestión joven. Los participantes también intercambiaron experiencias sobre las dificultades que enfrentan en sus respectivas localidades.

Propusieron establecer un cupo joven dentro del PJ

Uno de los planteos que surgieron durante el plenario fue la necesidad de garantizar una mayor representación de las nuevas generaciones en los espacios de conducción partidaria y en las candidaturas. “También salió algo muy interesante: el cupo joven, la necesidad de un cupo joven dentro del PJ para cargos electivos e institucionales”, expresó Tisler.

Según explicaron los organizadores, esta propuesta fue compartida por participantes de diferentes localidades y agrupaciones. El objetivo fue avanzar hacia mecanismos que permitan a los jóvenes intervenir directamente en las decisiones políticas.

“Se habló de la necesidad de estar todos unidos y de garantizar que los jóvenes estemos en lugares de decisión, porque no somos solamente receptores de políticas públicas, sino que también estamos capacitados para producirlas. Qué mejor para entender a un joven que otro joven”, señalaron.

Salud mental, educación y empleo, entre las principales preocupaciones

Las mesas de trabajo también permitieron abordar problemáticas sociales que afectan a los jóvenes entrerrianos. Entre ellas aparecieron la salud mental, las dificultades para acceder al empleo y las condiciones de la educación.

Durante la entrevista, Tisler mencionó la preocupación por los indicadores de suicidio en Entre Ríos y señaló que se trató de uno de los temas debatidos durante la jornada. También se discutieron cuestiones económicas y las dificultades que enfrentan los jóvenes para desarrollar sus proyectos personales y laborales.

Los organizadores consideraron que estas discusiones demostraron la capacidad de los participantes para identificar problemas y elaborar propuestas desde sus propias experiencias. “Los temas que se trataron fueron amplios, pero también muy delicados por la sensibilidad de las cuestiones que se estaban tocando. Los chicos demostraron tener capacidad, disposición y ganas de ponerse a trabajar”, destacaron.

Buscan recuperar la organización provincial de la Juventud Peronista

Otro de los planteos surgidos durante el encuentro fue la posibilidad de reorganizar la Juventud Peronista a nivel provincial, con una estructura que permita articular el trabajo de las distintas localidades.

“Se escuchó también en el plenario la necesidad de volver a abrir la Juventud Peronista provincial”, confirmaron los entrevistados. Baños explicó que el objetivo es continuar con los encuentros y evitar que las propuestas elaboradas queden limitadas a una única jornada.

“El objetivo no es que este plenario termine acá, sino impulsar nuevos encuentros y actividades con la juventud de toda la provincia, para que no quede en la nada lo que se logró desarrollar el domingo 8”, manifestó.

Preparan un documento con las propuestas del encuentro

Los organizadores adelantaron que trabajan en la elaboración de un documento final que reunirá las conclusiones de las mesas de debate y las iniciativas surgidas durante el plenario.

“La idea es llevarlo después para que sea una herramienta para quienes vayan a ser intendentes, concejales o para que los mismos jóvenes puedan llevar adelante las propuestas”, explicaron.

También anticiparon que evalúan realizar nuevos encuentros en otras regiones de Entre Ríos, con el propósito de ampliar la participación y facilitar la presencia de militantes del interior provincial. “La idea es no quedarnos solamente en esta costa, sino ir al interior o a la costa del Uruguay”, indicaron.