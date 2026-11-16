La Cámara de Diputados de Entre Ríos analizará un proyecto para instituir el Día del Supremo Entrerriano en homenaje a Francisco Ramírez. La iniciativa también propone incorporar el estudio de su vida y obra en las escuelas primarias y secundarias de la provincia.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos debatirá declarar el 29 de septiembre como el Día del Supremo Entrerriano, en reconocimiento a la figura histórica de Francisco Ramírez. La iniciativa, presentada por el bloque de Juntos por Entre Ríos, será analizada este martes desde las 10 en una reunión de la Comisión de Cultura y Turismo.
El proyecto ingresó a la comisión el pasado 24 de septiembre y propone establecer una fecha conmemorativa anual para recordar el legado político e institucional del caudillo entrerriano. Además, plantea incorporar contenidos sobre su vida y obra en los programas educativos de los niveles primario y secundario.
Los legisladores oficialistas fundamentaron la propuesta en la importancia que tuvo Ramírez para la organización institucional de Entre Ríos y su participación en los acontecimientos que marcaron la historia argentina durante las primeras décadas del siglo XIX.
Por qué se eligió el 29 de septiembre
La fecha propuesta recuerda el 29 de septiembre de 1820, cuando Francisco Ramírez dio a conocer desde Corrientes el Bando fundacional de la República de Entre Ríos, considerado un antecedente fundamental de la organización institucional autónoma de la provincia.
En los fundamentos, los diputados destacaron también la coincidencia de esa jornada con una celebración religiosa de relevancia provincial.
"No es un dato menor que esa fecha coincida, además, con la festividad de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, lo que refuerza el arraigo simbólico de la conmemoración propuesta en el calendario y en la identidad de nuestro pueblo", expresaron los autores.
El Bando fundacional estableció cuatro reglamentos vinculados con la organización militar, política, económica y el papel sellado. Entre sus disposiciones se incluyeron medidas destinadas al fomento agrícola, la amnistía política y la eliminación de aranceles internos.
El legado institucional de Francisco Ramírez
Uno de los aspectos destacados por los legisladores fue la disposición que obligaba a cada comandante a establecer una escuela pública en su departamento. Según los fundamentos, esa medida constituyó un antecedente temprano de las políticas educativas en el territorio entrerriano.
El proyecto también recordó que el 24 de noviembre de 1820 Ramírez convocó a los pueblos de Entre Ríos, Corrientes y Misiones a elegir mediante voto libre y directo a su máxima autoridad. De acuerdo con la iniciativa, aquella experiencia culminó con su designación por consentimiento unánime como Jefe Supremo.
Los autores señalaron que ese acontecimiento representó una experiencia pionera de participación popular en el territorio que actualmente conforma la Argentina y dio origen al título de Supremo Entrerriano.
Proponen incorporar su historia en las escuelas
Otro de los objetivos centrales de la iniciativa es fortalecer la enseñanza de la historia provincial. Los diputados consideraron que la trayectoria de Francisco Ramírez y la experiencia de la República de Entre Ríos reciben un tratamiento insuficiente dentro del sistema educativo.
En ese sentido, sostuvieron que su figura suele quedar limitada a menciones vinculadas con efemérides, sin un desarrollo curricular que permita comprender su participación en la construcción institucional de la provincia.
Como antecedente, recordaron las actividades impulsadas por el Gobierno entrerriano durante 2020, cuando se conmemoraron los bicentenarios de la batalla de Cepeda, el Tratado del Pilar y la creación de la República de Entre Ríos. Aquellas acciones incluyeron investigaciones, publicaciones y gestiones para repatriar los restos del caudillo.
Con esta propuesta, el oficialismo busca dar continuidad legislativa a ese proceso de recuperación histórica y establecer un reconocimiento permanente a Francisco Ramírez.