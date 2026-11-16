El exintendente de Paraná Julio Solanas aseguró que el Partido Justicialista debe definir sus candidaturas mediante elecciones internas y cuestionó una eventual suspensión de las PASO en Entre Ríos. Durante una entrevista con Elonce, también analizó la situación social de la capital entrerriana, criticó las políticas del presidente Javier Milei y manifestó su disposición a participar en la construcción de una alternativa política de cara a las próximas elecciones.

Solanas sostuvo que nunca dejó de recorrer los barrios y mantener contacto con los vecinos, aunque reconoció que sus encuentros políticos adquirieron mayor visibilidad. En ese marco, reivindicó las experiencias electorales que lo llevaron a conducir el municipio en dos oportunidades.

"Soy peronista y nunca dejé de caminar. Tengo una visión de la política que tiene que ver fundamentalmente con el acercamiento a los ciudadanos, a nuestro pueblo, y eso ha sido siempre nuestro norte", expresó.

Solanas reclamó elecciones internas en el peronismo

Al analizar el escenario electoral de Entre Ríos, el exintendente defendió la participación de afiliados e independientes en la selección de candidatos y rechazó que las decisiones partidarias queden concentradas en un grupo reducido de dirigentes.

"El PJ y los partidos deben consagrar sus candidatos en internas. No es bueno el mensaje de PASO sí, PASO no, porque confunde al ciudadano y desmerece lo que implica votar, la responsabilidad de elegir y de ser elegido", afirmó.

Ante la posibilidad de que la Legislatura provincial suspenda las elecciones primarias, Solanas planteó que el justicialismo deberá establecer mecanismos propios para garantizar la participación.

"Si no hay PASO, tiene que haber internas donde se exprese no solamente el afiliado, sino también el no afiliado. Es fundamental que los partidos políticos tengan la vida democrática que se merecen tanto los afiliados como los ciudadanos", remarcó.

El dirigente también cuestionó las modificaciones de las reglas electorales según las conveniencias políticas de cada sector.

"No se puede cambiar de un día para otro porque me conviene o no me conviene. Siempre enfrenté esa postura de los cómodos que creen que entre cuatro paredes deciden absolutamente todo en función de sus propias aspiraciones y no del conjunto", manifestó.

Su experiencia frente a Varisco y Moine

Durante la entrevista, Solanas recordó sus dos victorias electorales para acceder a la intendencia de Paraná y destacó la importancia de la organización territorial.

En particular, mencionó su primera elección frente a Humberto Varisco y la interna de 2003, cuando compitió con Mario Moine en un escenario en el que, según recordó, enfrentó a importantes sectores de la dirigencia justicialista.

"Fue una experiencia maravillosa de la militancia peronista, la militancia social y la militancia de la ciudad de Paraná. El logro fue por la organización en cada barrio. No fue una cuestión al azar ni porque alguien asumiera un liderazgo, sino una construcción absolutamente colectiva", sostuvo.

En ese contexto, recordó a su hermano Raúl Solanas y reivindicó el trabajo de quienes participaron de aquellas campañas sin recibir una remuneración.

"Creemos en la militancia por convicciones, que quiere una sociedad más justa, más equitativa, con ascenso social y con la educación pública como base de la igualdad", señaló.

También destacó que sus administraciones municipales incorporaron representantes de otros espacios políticos y defendió la construcción de frentes amplios.

La preocupación por la situación social de Paraná

Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las condiciones de vida que Solanas aseguró haber observado durante sus recorridas por distintos barrios.

El exintendente mencionó especialmente una reunión realizada en barrio Anacleto Medina.

"Hay situaciones sociales gravísimas. Ciudadanos haciendo cola para comer de los residuos de basura en la esquina de las casas. Eso no debe ser parte del paisaje, nos debe dar la rebeldía de querer cambiarlo. No hay un gobierno que pueda ser omiso a esa situación", expresó.

El dirigente también manifestó su preocupación por los problemas vinculados con los consumos problemáticos, la falta de empleo y las dificultades que enfrentan numerosas familias.

"El tema de la dependencia del consumo ha hecho romper muchísimas familias. Hay situaciones gravísimas y no hay contención. A eso se suma la falta de empleo y de oportunidades", advirtió.

Solanas consideró que las políticas públicas deben priorizar las necesidades sociales y cuestionó las medidas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

"El déficit fiscal debe cerrar, pero no a costa del hambre de los ciudadanos y ciudadanas", afirmó.

Las críticas al Gobierno nacional y provincial

Al referirse al escenario político, Solanas cuestionó el rumbo de la administración de Javier Milei y sostuvo que los gobiernos provinciales deben asumir una posición frente a las decisiones nacionales.

"¿Qué problema tienen los gobiernos provinciales que fueron a pie juntillas cómplices del gobierno de Milei? No se puede ser condescendiente con un gobierno que está en contra de los intereses del pueblo y después decir que en la provincia uno es otra cosa", manifestó.

El exintendente defendió una concepción del Estado vinculada con la protección social, la igualdad de oportunidades y la intervención pública para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

En ese sentido, consideró que el peronismo deberá construir una propuesta que combine una alternativa económica con una renovación de sus dirigentes.

"Abogamos por un tiempo nuevo, seguramente con nuevos actores. La política tiene que tener en claro que el poder tiene límites, que nadie puede transgredir la Constitución ni la ley y que el Estado no nos pertenece, sino que tenemos que administrarlo de la mejor manera", expresó.

El respaldo a Axel Kicillof y el futuro del peronismo

Consultado sobre los dirigentes que podrían encabezar una propuesta electoral del justicialismo entrerriano, Solanas sostuvo que primero debe definirse el proyecto político nacional.

"Creo que el modelo que encabeza el gobernador Kicillof es el que contrasta con lo que hoy impera en la Argentina", afirmó.

El exintendente consideró que cualquier candidatura provincial deberá expresar una posición clara sobre el rumbo del país.

"El candidato o precandidato a gobernador de nuestro espacio político tendrá que hablar de un cambio de modelo a nivel nacional para que haya un cambio de modelo a nivel provincial. Es casi imposible defender un modelo de provincia si no hay un modelo de nación", sostuvo.

También cuestionó el estilo discursivo del Presidente. "La motosierra es odio. Nosotros creemos en la paz, en el amor, en el cariño y en el afecto. Me parece que hay que cambiar el modelo", manifestó.

El mensaje del Papa y la defensa de la justicia social

Solanas también se refirió a los mensajes del papa León XIV y destacó la continuidad que, a su entender, existe con el pensamiento social de Francisco.

"Reivindico lo de Francisco, el primer papa argentino que planteó tierra, techo y trabajo con justicia social. Creo que León XIV ha tomado ese mensaje", expresó.

El dirigente contrapuso esa perspectiva con las críticas del presidente Milei a la justicia social.

"Hablamos de justicia social. El Papa habló de justicia social. El presidente Milei dijo que son nefastos los que defienden la justicia social. Ahí está el modelo que nosotros queremos implementar", señaló.

Asimismo, sostuvo que los dirigentes deben mantener contacto con las dificultades cotidianas de la población.

"Voy a comprar a la panadería, a la carnicería. Si usted me pregunta cuánto sale la carne, yo lo sé, porque vivo al lado del ciudadano y del pueblo", afirmó.

¿Julio Solanas será candidato en las próximas elecciones?

Hacia el cierre de la entrevista, Solanas fue consultado directamente sobre su futuro político y la posibilidad de volver a competir electoralmente.

Ante la pregunta de si estaba dispuesto a volver a participar, el exintendente respondió afirmativamente, aunque aclaró que su prioridad no pasa por una candidatura individual.

Julio Solanas, confirmó que "esta dispuesto a jugar" en las elecciones 2027

"Sí, estamos para jugar, pero no en lo personal. Creo en un proyecto político que vaya mucho más allá de la persona y que contagie esperanza, esa virtud de decir que tenemos un camino", expresó.

Finalmente, insistió en la necesidad de construir una propuesta política capaz de recuperar las expectativas de la sociedad.

"Un pueblo que no tiene esperanza, un pueblo planteado desde el odio y desde el desgano, no sirve. Defiendo un modelo de nación y de provincia profundamente humano, que tenga en el centro de la economía al hombre y la virtud de la justicia social", concluyó.