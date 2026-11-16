AGMER cuestionó el aumento docente por decreto y reclamó una recomposición salarial

La secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, cuestionó en diálogo con Elonce la decisión del Gobierno de Entre Ríos de aplicar por decreto el aumento docente. El Ejecutivo dio por finalizada esta ronda de negociación paritaria luego de que los cuatro gremios rechazaran la propuesta por considerarla insuficiente.

Fimpel recordó que, en la audiencia del viernes 13 de noviembre, los representantes del Gobierno habían dicho que analizarían los planteos de los sindicatos. “Eligen este camino, salir con un decreto”, señaló la dirigente, quien sostuvo que la discusión salarial podía continuar en la mesa paritaria.

La dirigente explicó que el rechazo se definió a partir de las asambleas escolares, en las que participaron docentes afiliados y no afiliados. “Las asambleas fueron contundentes a lo largo de toda la provincia”, afirmó sobre los mandatos que los departamentos llevaron al congreso de AGMER.

El 4%, el nuevo piso y las objeciones del gremio

El Gobierno confirmó que aplicará un incremento del 4% y elevará el salario mínimo garantizado de $910.000 a $1 millón. Según detalló Boleas, los conceptos de FOPID y Conectividad sumarán $200.000 para jornada simple y $340.000 para jornada completa, y los docentes con más de diez años de antigüedad recibirán $50.000 en reemplazo del concepto que ya cobraban.

Fimpel sostuvo que el monto que alcanzaba al conjunto de los docentes activos y jubilados era de $30.000, frente a los $130.000 que, según dijo, había señalado el Gobierno. “En este sentido, el rechazo era absoluto”, afirmó al explicar por qué el gremio objetó el alcance del incremento.

Aumentarán por decreto los salarios a los docentes

La secretaria adjunta también cuestionó que parte de la oferta consistiera en sumas sin aportes. “Desfinancia la obra social, desfinancia la Caja de Jubilaciones”, sostuvo, y advirtió que el adicional de $50.000 profundizaría las diferencias entre los docentes según su antigüedad y entre activos y jubilados.

El reclamo salarial y la próxima negociación

“Hay que tener un proceso de recuperación del salario, porque hemos ido perdiendo mes a mes”, dijo Fimpel. Según el cálculo que expuso, la pérdida salarial rondó el 15% desde diciembre de 2025.

Tras el anuncio, quedó sin efecto la reunión prevista para el viernes 20 de noviembre. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, indicó que el Ejecutivo prevé retomar las conversaciones en 60 días.

El Gobierno confirmó el aumento docente por decreto

Fimpel ubicó esa eventual reunión en la segunda quincena de enero. La dirigente cuestionó que recién entonces se empiece a discutir una recomposición, un punto que, según recordó, el gobernador ya había planteado durante la campaña.

Las actividades que anunció AGMER

Consultada sobre posibles medidas de fuerza, Fimpel señaló que AGMER analizará los pasos a seguir con los demás sindicatos docentes. Las definiciones, dijo, se tomarán “según lo que nos han mandatado en las bases en el último Congreso”.

Mientras tanto, el gremio continuará con la Escuela Entrerriana Itinerante. Fimpel explicó que la actividad busca “seguir visibilizando cuál es la situación de los trabajadores de la educación”.

La primera jornada de esta semana está prevista para este lunes 16 de noviembre, desde las 17, en La Paz. El jueves 19, la Escuela Itinerante se desarrollará durante todo el día en Colón.