Salta confirmó la fecha de sus elecciones: así quedó el calendario electoral

Salta convocó a elecciones provinciales para el domingo 16 de mayo de 2027 y sumó una nueva fecha al calendario electoral del próximo año. Neuquén y Tucumán ya oficializaron sus comicios, mientras que Entre Ríos todavía no tiene fecha para elegir a sus autoridades.

La fecha salteña quedó establecida en el Decreto 762. Ese día se elegirán gobernador y vicegobernador, 11 senadores y 30 diputados provinciales, 60 intendentes y 222 concejales.

La provincia utilizará la boleta única electrónica y realizará los comicios generales sin PASO provinciales. En Rivadavia Banda Sur también se votará por convencionales municipales para redactar la Carta Orgánica.

Las fechas confirmadas y el cronograma de Santa Fe

Neuquén convocó a elecciones para el domingo 14 de febrero mediante el Decreto 1860. Será la primera fecha provincial confirmada del calendario electoral de 2027 y allí se renovarán cargos ejecutivos, legislativos y municipales.

Tucumán fijó sus elecciones para el domingo 9 de mayo, una semana antes que Salta. La convocatoria incluye la renovación de autoridades provinciales y municipales.

En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció las PASO para el 18 de abril y las elecciones generales para el 13 de junio. Ambas fechas forman parte del cronograma anunciado y aún están pendientes de formalización por decreto.

Qué falta definir en Entre Ríos y otras provincias

Entre Ríos todavía no oficializó la fecha de sus elecciones provinciales. La definición pendiente es si votará en una jornada propia o si hará coincidir la renovación de autoridades locales con los comicios nacionales.

En Misiones se evalúa votar en abril o mayo, mientras que Corrientes analiza fechas entre junio y julio. En este último distrito se elegirán cargos locales, ya que la Gobernación se renovó en 2025.

Chubut considera convocar a las urnas en julio o agosto y Chaco prevé hacerlo en la segunda quincena de septiembre. Esas ventanas son estimaciones y todavía no tienen una fecha oficial.

El calendario nacional y las provincias que votarían en octubre

Las elecciones presidenciales están previstas para el domingo 24 de octubre de 2027. Catamarca anunció que hará coincidir sus comicios provinciales con esa jornada.

Mendoza anticipó que votará por separado, aunque todavía no fijó el día. Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, aún deben resolver si harán coincidir sus elecciones locales con las nacionales.

El calendario electoral nacional también tiene pendiente la definición sobre las PASO. La suspensión de las primarias sigue en discusión en el Congreso y su resolución determinará si habrá una instancia previa a las presidenciales de octubre.