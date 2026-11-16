Les robaron en Colombia a dos paranaenses que viajaron a ver a Boca por la final

Dos jóvenes paranaenses que viajaron a Colombia para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana sufrieron un robo en un hostel de Cartagena. Se trata de Gonzalo de la Torre y Lisandro Bournier, quienes, según contó la familia de uno de ellos, se quedaron sin teléfonos, billetera, tarjetas ni dinero.

Joaquín de la Torre, hermano de Gonzalo, dio a conocer lo ocurrido a través de sus redes sociales. En la publicación informó que los dos amigos estaban bien y que conservaban sus pasaportes y su ropa.

Tras el robo, los jóvenes pudieron avisar a su familia desde un teléfono del alojamiento. Ese era el medio de contacto del que disponían al momento del pedido de ayuda.

El pedido de ayuda para continuar el viaje

Los paranaenses tenían previsto tomar un vuelo desde Cartagena hacia San Andrés. Su familia explicó que se habían quedado sin dinero para llegar al aeropuerto y afrontar los gastos del traslado.

“Cualquier dato que tengan de cómo hacerles llegar plata nos sirve”, escribió Joaquín. Entre las opciones que evaluaba la familia estaba un envío de dinero por Western Union.

El hermano de Gonzalo explicó que la prioridad era que los jóvenes pudieran pagar la comida y moverse por la ciudad. Mientras buscaban una forma de enviarles los fondos, ambos permanecían en el hostel.

La advertencia sobre el teléfono y la final de Boca

Joaquín también pidió a los contactos de su hermano que estuvieran atentos a cualquier mensaje inusual. “Tenemos entendido que accedieron a su teléfono, así que guarda si les llega algo raro desde ahí”, advirtió.

El viaje de los dos amigos a Colombia tenía como objetivo acompañar a Boca en la definición de la Copa Sudamericana. El Xeneize se enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en Barranquilla.

Antes de la final, los jóvenes tenían previsto pasar por San Andrés. Al momento de la publicación, la familia todavía buscaba una forma de hacerles llegar dinero para que pudieran tomar ese vuelo.