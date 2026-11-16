Se viene una semana de cambios: qué dice el horóscopo para cada signo

El horóscopo semanal del 15 al 21 de noviembre de 2026 llega con nuevas predicciones para los doce signos del Zodíaco. La reconocida astróloga Jimena La Torre compartió sus pronósticos para los próximos días, que estarán marcados por la influencia de la Luna creciente.

La especialista en artes esotéricas explicó cómo esta etapa lunar influirá, según sus interpretaciones astrológicas, en las relaciones sentimentales, las decisiones personales y los proyectos de cada signo.

Las predicciones también incluyen una carta del tarot para cada signo, con orientaciones relacionadas con el amor, la economía, el trabajo y el crecimiento personal, de acuerdo con lo difundido por La Nación. A continuación, el detalle de lo que anticipó Jimena La Torre para esta semana.

Aries, Tauro y Géminis: vínculos y estabilidad

Aries: La Luna creciente favorece el fortalecimiento de la intimidad y la revisión de acuerdos afectivos. Será una semana para expresar sentimientos con sinceridad y consolidar relaciones importantes. Carta de la suerte: La Magia, que invita a confiar en las propias capacidades y avanzar con autonomía.

Tauro: Las relaciones personales y los compromisos a largo plazo ocuparán un lugar central. El diálogo sincero permitirá resolver diferencias y concretar acuerdos. Carta de la suerte: Caballero de Espadas, relacionada con la comunicación y las decisiones necesarias para impulsar proyectos.

Géminis: La energía lunar invita a organizar mejor las actividades cotidianas y compartir responsabilidades con los seres queridos. La cooperación fortalecerá los vínculos y aportará tranquilidad. Carta de la suerte: Rey de Oros, que representa estabilidad económica y atención a los detalles.

Cáncer, Leo y Virgo: emociones y comunicación

Cáncer: Se abre una etapa favorable para el romance y las nuevas ilusiones sentimentales. Expresar aquello que permanece guardado permitirá profundizar una relación especial. Carta de la suerte: Dos de Copas, asociada con la conexión emocional y los encuentros afectivos.

Leo: La atención estará puesta en el hogar y las relaciones familiares. Resolver asuntos pendientes con madurez ayudará a recuperar la armonía. Carta de la suerte: Cinco de Oros, que aconseja afrontar las dificultades y fortalecer los vínculos cercanos.

Virgo: La Luna creciente favorece las conversaciones importantes y la posibilidad de alcanzar acuerdos. Será fundamental comunicar las emociones con claridad. Carta de la suerte: Diez de Copas, vinculada con la armonía sentimental y la construcción de proyectos compartidos.

Libra, Escorpio y Sagitario: decisiones y transformaciones

Libra: La semana invita a reconocer el propio valor y buscar reciprocidad en las relaciones. Expresar necesidades con firmeza también podría favorecer el ámbito laboral. Carta de la suerte: Rey de Espadas, símbolo de determinación, claridad y comunicación.

Escorpio: La energía lunar impulsa transformaciones sentimentales y decisiones relacionadas con el compromiso. Mostrar los sentimientos sin reservas permitirá fortalecer una relación o iniciar una nueva historia. Carta de la suerte: As de Copas, asociada con comienzos afectivos.

Sagitario: Será un período de introspección y revisión de emociones pendientes. Dejar atrás experiencias del pasado ayudará a construir vínculos más conscientes. Carta de la suerte: Nueve de Bastos, que representa perseverancia y fortaleza ante los desafíos.

Capricornio, Acuario y Piscis: proyectos y nuevas oportunidades

Capricornio: Los encuentros sociales y los planes compartidos cobrarán protagonismo. La apertura hacia nuevas personas favorecerá las relaciones afectivas. Carta de la suerte: La Templanza, que invita a buscar equilibrio y expresar los deseos personales.

Acuario: La Luna creciente plantea la necesidad de equilibrar las metas profesionales con las demandas sentimentales. Organizar prioridades permitirá avanzar con mayor seguridad. Carta de la suerte: Sota de Oros, vinculada con el aprendizaje y la estabilidad laboral.

Piscis: La semana favorece los proyectos en pareja y las conversaciones sobre el futuro. Compartir sueños y expectativas fortalecerá la complicidad sentimental. Carta de la suerte: Sota de Copas, relacionada con la sensibilidad, el romance y las nuevas ilusiones.