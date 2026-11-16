Santa Fe: el río Paraná alcanzó los 5,77 metros y evalúan ampliar los módulos para evacuados

El río Paraná alcanzó los 5,77 metros en el puerto de Santa Fe durante la mañana de este lunes, según la medición realizada a las 6. La altura representó un incremento de un centímetro respecto de los registros anteriores y se mantuvo por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70 metros.

La creciente generó preocupación por los sectores que ya se encontraban inundados y por la posibilidad de que el agua avanzara sobre nuevas zonas de la capital santafesina. Ante este escenario, las autoridades municipales mantuvieron el monitoreo permanente y reforzaron las medidas preventivas.

Aunque el río continuó en ascenso, los últimos registros mostraron una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Sin embargo, las autoridades advirtieron que todavía no se había alcanzado el pico de la creciente, previsto para los próximos días.

Cuándo llegaría el pico de la creciente del río Paraná

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, brindó una conferencia de prensa este lunes por la mañana para informar sobre la situación hídrica y las medidas adoptadas ante el avance del agua.

“Por lo que vemos, habrá un pico de creciente el 24 de noviembre y luego la altura comenzaría a estabilizarse”, explicó el mandatario municipal.

La estimación indicó que el río Paraná podría continuar creciendo durante los próximos ocho días, aunque la evolución dependerá de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del caudal.

En ese contexto, el municipio mantiene activos los protocolos de emergencia y el seguimiento de los sectores más comprometidos por el avance del agua.

Evalúan instalar más módulos para familias evacuadas

Poletti confirmó que el municipio analizó la posibilidad de ampliar la infraestructura destinada a alojar a las personas afectadas por la creciente.

“Hoy tenemos 72 módulos y podemos instalar hasta 90 aproximadamente en el mismo lugar”, detalló.

Además, señaló que las autoridades estudiaron alternativas para incrementar la capacidad de alojamiento en caso de que el nivel del río continuara aumentando.

“Evaluamos la posibilidad de construir más módulos en otro predio que ya tenemos apalabrado. Esto depende también de las lluvias que puedan ocurrir en la ciudad”, manifestó.

El intendente agregó que existen refugios previstos para responder ante situaciones de emergencia, especialmente si se registran precipitaciones intensas que agraven el escenario.

“Tenemos refugios conveniados por si llueve mucho para alojar una buena cantidad de personas con urgencia”, sostuvo.

Recomendaron evitar la navegación deportiva

Las autoridades también reiteraron las recomendaciones preventivas para quienes realizan actividades náuticas en el río Paraná.

“Las lanchas deportivas tienen una recomendación que es no salir, incluso esto lo dejó en claro la gente de Prefectura”, advirtió Poletti.

La medida preventiva estuvo vinculada con las condiciones de navegación durante la creciente, que pueden representar riesgos por la presencia de corrientes intensas, objetos arrastrados por el agua y modificaciones en los sectores habitualmente utilizados por las embarcaciones.

Por otra parte, el intendente destacó el trabajo realizado durante el fin de semana por los equipos municipales y provinciales.

“Quiero agradecer el trabajo de los municipales este fin de semana. Fue algo increíble. La labor se hizo en conjunto con el gobierno de la provincia”, expresó.

Finalmente, Poletti remarcó la necesidad de mantener la coordinación de las tareas de asistencia mientras continuara la emergencia hídrica.

“La situación es difícil, tiene que haber un ordenamiento municipal para llevar tranquilidad a todos”, concluyó.