El río mide 5.70 metros en Paraná y se mantiene estacionario en otros puertos entrerrianos

El río mide 5.70 metros a las 8 de este lunes en Paraná y, de acuerdo a los registros de Prefectura a los que accedió Elonce, el curso de agua creció 12 centímetros desde la primera medición del viernes. Ya estando por encima del nivel de evacuación, el Paraná subió 2.12 metros en un mes (la primera marca del 16 de octubre fue de 3.58 metros) y se prevé que siga en ascenso.

En las imágenes registradas por Elonce se observa por ejemplo cómo el nivel del agua se acerca al puerto de embarque para excursiones náuticas, en costanera baja de Paraná, y el sector permanece cerrado al paso de visitantes debido a los anegamientos en el sector.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el río podría alcanzar los 5,82 metros en Paraná hacia mediados de noviembre y mantenerse estabilizado en esos niveles hasta fin de mes.

Los valores previstos se ubican por encima de los niveles habituales para esta época del año. De acuerdo al informe hidrológico del INA, "el Paraná, aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, se encuentra en ascenso en aguas medias altas (aguas medias altas/altas en Paraná), por encima de las marcas normales para la época del año, en sintonía con el tránsito en curso".

"Durante los próximos 7 días se prevé que continúe en ascenso en aguas medias altas (medias altas/altas en Paraná), si bien atenuándose progresivamente, con perspectiva en plazo de 7 - 14 días de continuar al menos oscilante/estable en punta en dicho intervalo (culminación)", indica el informe del organismo nacional.

Según el INA, "es probable que los tiempos de traslado de la onda de crecida se incrementen así como los tiempos de residencia, dado el significativo volumen en tránsito y el aporte sostenido desde las áreas generadoras de caudal".

Las alturas del río Paraná en Entre Ríos

En La Paz, el río alcanzó los 6.25 metros y se mantiene estacionario, 10 centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros para esa localidad del norte entrerriano.

Según las proyecciones del INA, el Paraná podría descender a los 6.20 metros hacia el 17 de noviembre en esa localidad del norte provincial y bajar aún más al umbral de los 6 metros para el 24 de este mes.

En Hernandarias, la altura llegó a 6.42 metros, superando en 42 centímetros el umbral de evacuación. Por su parte, en Diamante, el Paraná registró 5.82 metros, 32 centímetros por encima del nivel de evacuación fijado en 5,50 metros.

En Santa Elena, el río alcanzó los 6.44 metros, se mantiene estacionario respecto de la última medición del domingo y permanece por debajo de los niveles de alerta y evacuación, establecidos en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente.

En tanto, Victoria registró una altura de 4.54 metros, todavía seis centímetros por debajo del nivel de alerta y 36 centímetros del umbral de evacuación.