Creciente del río Paraná: detectaron daños en el puerto de La Paz y restringieron la circulación

La creciente del río Paraná en La Paz y el temporal de fuertes vientos que afectó a la ciudad motivaron un relevamiento de Prefectura Naval Argentina, que detectó daños en las instalaciones portuarias y sectores de la costanera. Ante esta situación, las autoridades restringieron la circulación vehicular y peatonal en las áreas comprometidas para prevenir accidentes.

El procedimiento fue realizado por personal de Prefectura a bordo de la embarcación BP-6205, en cumplimiento del Plan de Inundaciones (PIR-95). Durante la inspección se evaluó el estado de los muelles, las defensas portuarias y otros sectores de la infraestructura costera.

En el Puerto La Paz, los efectivos constataron daños en las defensas de madera y sectores socavados y agrietados en la estructura del muelle que da al río. También identificaron un área con socavamiento en la costanera.

Restringieron el acceso a sectores del puerto y la costanera

El relevamiento también incluyó el muelle de la Cooperativa Agropecuaria La Paz, donde no se observaron daños visibles, aunque uno de sus extremos se encontraba inundado.

Por otra parte, en Puerto Márquez no se registraron inconvenientes durante la inspección.

Tras detectar los daños, Prefectura informó a las autoridades portuarias y al municipio para coordinar medidas de seguridad. Además, se retiraron vehículos y embarcaciones de los sectores comprometidos y se restringió la circulación de peatones y vehículos.

El río Paraná superó el nivel de alerta en La Paz

Al momento del relevamiento, el río Paraná registraba una altura de 6,30 metros en el puerto de La Paz.

En tanto, a las 7 de este lunes 16 de noviembre, el nivel del río se ubicaba en 6,25 metros y permanecía estacionario, según los registros difundidos por Prefectura y a los que accedió Elonce.

Durante la última semana, el curso de agua había aumentado siete centímetros y superado el nivel de alerta establecido para esa localidad, fijado en 6,15 metros.

En comparación con el 16 de octubre, cuando el río medía 4,97 metros, el incremento acumulado alcanzó 1,28 metros.

Qué anticipó el INA sobre la altura del río Paraná

Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná podría comenzar a descender durante los próximos días en el puerto de La Paz.

Para el martes 17 de noviembre, el organismo estimó una altura de 6,20 metros, mientras que hacia el 24 de noviembre proyectó un descenso hasta el umbral de los 6 metros.

Por su parte, Prefectura solicitó a vecinos y visitantes respetar las restricciones de circulación, evitar acercarse a los sectores afectados y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continuaran las medidas preventivas.