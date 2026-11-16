Intento de femicidio seguido de suicidio: el estado de salud de la mujer y lo que secuestraron tras el hecho

La mujer de 47 años que recibió un disparo de su pareja durante un intento de femicidio seguido de suicidio en Colonia Hambis, departamento Colón, fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital San Benjamín y permanecía internada en sala común, sin riesgo de vida. El hecho ocurrió este domingo por la mañana y era investigado por el fiscal Juan Sebastián Blanc.

El jefe de la Policía Departamental Colón, Héctor Martínez, confirmó a El Entre Ríos que “se investiga un femicidio en grado de tentativa seguida de suicidio”.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y el médico forense. “Se secuestraron dos carabinas, vainas servidas y dos teléfonos celulares. Además, se anexaron entrevistas a la causa”, detalló Martínez.

Cómo ocurrió el intento de femicidio

El episodio se registró alrededor de las 6.40 del domingo en una vivienda de Colonia Hambis, localidad rural ubicada a unos 25 kilómetros de Villa Elisa.

Según las primeras actuaciones policiales, se habría producido una discusión entre la pareja. Allegados escucharon varias detonaciones y, al acercarse al domicilio, encontraron a la mujer herida y al hombre caminando por la vivienda con un arma de fuego.

Poco después se escuchó otro disparo y el hombre, de 50 años y dedicado a la actividad avícola, fue encontrado sin vida en el comedor.

Intento de femicidio seguido de suicidio en Colonia Hambis.-

La mujer fue operada y permanece internada

La víctima, quien se dedicaría al comercio, fue trasladada por familiares al Hospital San Benjamín de Colón, donde fue sometida a una intervención quirúrgica.

Tras la operación, permanecía internada en sala común y los médicos determinaron que no corría riesgo de vida.

Por su parte, el cuerpo del hombre fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente.

La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Sebastián Blanc, de la Unidad Fiscal de Colón, bajo la hipótesis inicial de tentativa de femicidio seguida de suicidio.