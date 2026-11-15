Un hombre sufrió una grave reacción alérgica por la picadura de un insecto y fue hospitalizado en Paraná

Un hombre sufrió una grave reacción alérgica y fue trasladado al Hospital San Martín

Un hombre sufrió una grave reacción alérgica por la picadura de un insecto y debió ser hospitalizado de urgencia en Paraná. El episodio ocurrió este sábado por la tarde en la zona del camino costero, donde el afectado, de aproximadamente 50 años, presentó síntomas severos que motivaron un operativo de rescate por vía fluvial.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento comenzó alrededor de las 18:35, cuando personal policial fue convocado a la zona de los Miradores para recibir una lancha de Defensa Civil que trasladaba al hombre en estado crítico.

El paciente había sido auxiliado previamente en un sector del camino costero, después de la planta de efluentes cloacales. Al momento de recibir asistencia, presentaba convulsiones, salivación excesiva, hinchazón generalizada y serias dificultades para respirar.

Rescate por vía fluvial y traslado de urgencia

Debido a la gravedad de la situación, se organizó un operativo conjunto entre efectivos policiales, personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, que permitió trasladar al afectado hasta un punto de la costa donde aguardaba una ambulancia.

Desde allí, el hombre fue llevado inicialmente al Hospital Domagk, donde recibió atención médica de urgencia. Sin embargo, su estado no presentó una evolución favorable tras la primera asistencia.

Ante la complejidad del cuadro, los profesionales dispusieron su derivación inmediata al Hospital San Martín de Paraná, para continuar con la atención correspondiente.

No habían logrado identificar al paciente

Según la información policial, al momento del procedimiento todavía no se había podido establecer fehacientemente la identidad del hombre.

El operativo requirió la intervención coordinada de distintos organismos de emergencia debido a las dificultades de acceso al sector donde se encontraba el paciente.

Hasta el momento, no se difundió un nuevo parte médico sobre su evolución posterior al traslado.