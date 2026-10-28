Alacranes y mosquitos: advierten sobre los riesgos que trae la creciente y cómo prevenirlos

REDACCIÓN ELONCE
El aumento de las temperaturas, las lluvias y la crecida de los ríos favorecen la aparición de alacranes y mosquitos. La veterinaria y especialista en epidemiología Silvina Saavedra explicó a Elonce cómo evitar picaduras y reducir los criaderos de insectos en los hogares.
La aparición de alacranes y mosquitos por la creciente de los ríos genera preocupación ante el aumento de las temperaturas y las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. La médica veterinaria y especialista en epidemiología Silvina Saavedra explicó a Elonce cuáles son los principales riesgos y qué medidas deben adoptar las familias.
"Cuando aumenta la temperatura, los alacranes salen a alimentarse y reproducirse. Además, las lluvias inundan los lugares donde se refugian y buscan sitios secos", señaló la especialista, quien advirtió sobre su presencia en viviendas y edificios.
Para prevenir su ingreso, recomendó tapar desagües con rejillas sanitarias, telas mosquiteras o materiales similares. También aconsejó mantener patios ordenados, sin escombros ni maderas acumuladas, y revisar calzado, ropa y ropa de cama.
Qué hacer ante una picadura de alacrán
Saavedra advirtió que el uso indiscriminado de insecticidas puede provocar que los alacranes se desplacen hacia otros sectores de la vivienda. "Los altera, no los mata, y salen a buscar un lugar donde refugiarse", explicó.
Ante una picadura, especialmente en niños, recomendó aplicar frío local y acudir inmediatamente al hospital. "En Paraná hay que ir directamente al Hospital de Niños, donde evaluarán si necesita la antitoxina", indicó.
La especialista aclaró que no todas las picaduras requieren ese tratamiento, pero destacó la importancia de una evaluación médica oportuna para detectar posibles complicaciones.
Mosquitos y dengue: cómo evitar los criaderos
Respecto de los mosquitos, diferenció las especies asociadas a las crecientes del río del Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika. Las lluvias frecuentes favorecen la acumulación de agua y la reproducción de estos insectos.
"El mosquito pone los huevos en las paredes de los recipientes. Cuando el agua sube, los huevos se mojan y nacen las larvas", explicó Saavedra.
Finalmente, recomendó eliminar recipientes con agua, revisar platos de macetas, reemplazar plantas en agua por tierra o arena, mantener el pasto corto y asegurar el drenaje de cunetas. "La prevención empieza por casa, el patio y los alrededores", concluyó.