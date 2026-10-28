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Sociedad Misiones

Un docente encontró a un hombre de 77 años con una chica en un auto y denunció abuso sexual

El docente de Misiones descubrió al hombre junto a una joven que aparentaba ser menor de edad, grabó la situación y presentó una denuncia ante la Policía.

28 de Octubre de 2026
Denuncia por presunto abuso sexual en Misiones
Denuncia por presunto abuso sexual en Misiones

El docente de Misiones descubrió al hombre junto a una joven que aparentaba ser menor de edad, grabó la situación y presentó una denuncia ante la Policía.

Un docente de 29 años denunció un presunto abuso sexual en Puerto Iguazú, Misiones, después de encontrar a un adulto de 77 años junto a una chica que aparentaba ser menor de edad dentro de un automóvil. El vehículo se encontraba estacionado en un sendero de una zona de monte.

 

Según el relato del testigo, cuando abrió una de las puertas, ambos tenían la ropa baja. El denunciante grabó parte de la situación con su teléfono celular.

 

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado 24 de octubre en el sector de las 600 Hectáreas, cerca de la aldea Iriapú. La presentación formal se realizó dos días más tarde, el lunes 26, ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V.

 

El hombre contó que había salido a correr cuando advirtió la presencia de un Toyota Corolla gris estacionado en un sendero. La ubicación del auto le pareció sospechosa y decidió aproximarse para comprobar qué sucedía.

Luego, al abrir una de las puertas, encontró a los dos ocupantes en el interior y comenzó a registrar la escena con su celular.

 

Según menciona Misiones Online, el denunciante estaba corriendo junto a su pareja cuando vio por primera vez el vehículo. En ese momento habría observado a la chica bajar del auto con los pantalones desprendidos y regresar al interior del vehículo al notar que alguien la miraba.

 

El testigo siguió su recorrido, pero volvió minutos después. Fue entonces cuando abrió la puerta trasera y encontró nuevamente al adulto y a la chica dentro del automóvil.

 

“Dándose cariño”: la respuesta que habría dado el hombre

Según la reconstrucción del citado medio, el denunciante confrontó al conductor y le preguntó qué estaba haciendo. El hombre habría respondido que la chica se lo había pedido y que estaban “dándose cariño”.

 

Ante el temor de que pudiera agredirlo, el testigo optó por alejarse. Antes de retirarse, aseguró haber visto al conductor colocar un cartel de taxi sobre el vehículo. Luego, el hombre se marchó con la chica a bordo en dirección a la reserva.

 

A partir de la denuncia, los investigadores lograron identificar al hombre señalado; mientras que la identidad no se estableció; pero trascendió que pertenecería a una comunidad indígena de la zona.

Temas:

misiones Puerto Iguazú Abuso sexual denuncia docente
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